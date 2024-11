Accordo per il divorzio tra Fedez e Chiara Ferragni: niente assegno per i figli, intesa per le foto sui social

Accordo per il divorzio tra Fedez e Chiara Ferragni

I legali di Fedez e Chiara Ferragni hanno raggiunto un accordo per la separazione e il contestuale divorzio: lo hanno fatto sapere in una nota gli avvocati degli ormai ex coniugi, Pompilia Rossi con Alessandro Simeone ed Andrea Pietrolucci per lui, Daniela Missaglia per lei.

“Dopo lunghe trattative, Chiara Ferragni e Fedez stanno firmando l’accordo di separazione e contestuale divorzio – si legge nel comunicato – Depositeremo a breve l’accordo di separazione che sarà omologato dal Tribunale di Milano che dopo sei mesi pronunzierà il divorzio, facendo cadere il sipario sulle vicende di una delle coppie più amate e chiacchierate degli ultimi anni”.

Gli avvocati, poi, forniscono qualche dettaglio in più sulla separazione, in particolar modo per quello che riguarda la gestione dei figli: “Leone e Vittoria staranno con mamma e papà indicativamente per gli stessi periodi, durante i quali ciascun genitore provvederà al loro mantenimento. Fedez, come aveva lui stesso richiesto, pagherà anche, direttamente ed interamente, le scuole, le spese mediche e le spese per le attività sportive dei bambini”.

Nessun assegno di mantenimento, dunque, per Chiara Ferragni, mentre, come rivela Il Corriere della Sera, i due avrebbero raggiunto un accordo anche sull’esposizione social dei figli: i due dovranno chiedersi reciprocamente l’autorizzazione prima di postare loro foto o video.