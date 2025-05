Adesso non ci sono più dubbi: Giulia De Lellis e Tony Effe diventeranno presto genitori. L’influencer e il rapper, infatti, dopo settimane di indiscrezioni hanno confermato la gravidanza dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Con una serie di scatti postati sul suo profilo Instagram, che la ritraggono insieme al suo compagno ma soprattutto con il pancione in bella vista, l’influencer ha confermato i numerosi rumors che la volevano incinta e al terzo mese di gravidanza. “Le tue ragazze” ha scritto Giulia De Lellis sul suo profilo anticipando, dunque, il sesso della nascitura.

Ad aggiungere ulteriori dettagli è stato lo stesso Tony Effe. Il rapper, infatti, ha pubblicato anche lui sui social una serie di foto che lo ritraggono sommerso dai pannolini e in compagnia dell’influencer aggiungendo un dettaglio non da poco, ovvero il nome della loro bambina. Nella didascalia, infatti, il cantante ha scritto: “Priscilla”.

L’influencer, che non aveva nascosto il suo desiderio di maternità, solamente pochi giorni fa era intervenuta sui social per commentare alcune foto pubblicate su Chi che la vedevano con un pancione in bella vista e che, di fatto, confermavano la sua gravidanza. “Invece di rompere le palle con certe cose completamente inappropriate e fuori luogo nel momento in cui non arrivano dai diretti interessati, vogliamo parlare della bellezza del mio vestito?” aveva dichiarato Giulia De Lellis, infastidita non tanto dalla notizie in sè, che evidentemente non poteva smentire, quanto dalla violazione della privacy.