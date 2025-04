Giulia De Lellis e Tony Effe potrebbero diventare presto genitori: lo sostiene l’esperto di gossip Alessandro Rosica, secondo cui l’annuncio verrà dato a breve dai diretti interessati. “Giulia De Lellis aspetta un figlio da Tony Effe. Del tutto inaspettato, soprattutto da loro. Ad ogni modo un bimbo è sempre una notizia bellissima” ha scritto Rosica in un post sul suo profilo Instagram. E ancora: “Lo annunceranno il prossimo mese”. Notizia confermata anche da un’altra esperta di gossip, Deianira Marzano, che rispondendo a una follower ha scritto: “Lo annuncerà quando entrerà nel terzo mese”.

I diretti interessati, al momento, non hanno né confermato né smentito la notizia. Di certo c’è che, di recente, l’influencer non aveva nascosto il suo desiderio di maternità rivelando le sue priorità: “Realizzarmi nel lavoro, come moglie e poi come madre”. Giulia De Lellis, poi, aveva aggiunto riguardo al rapporto con Tony Effe: “Non è non è che ogni volta che mi fidanzo penso subito che la persona che ho a fianco sarà il padre dei miei figli. È vero che ho un grande desiderio di costruire una famiglia mia, è tra le mie priorità, ora però sto facendo talmente tante cose che sono felice così. Poi quando succederà la accoglierò nel migliore dei modi perché amo i bambini, la condivisione e il concetto di unione”.