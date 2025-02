Giulia De Lellis: “Voglio diventare madre, ma non per forza con Tony Effe. Per ora sto bene così”

Giulia De Lellis: “Voglio diventare madre, ma non per forza con Tony Effe”

Dalla voglia di maternità al rapporto con il compagno Tony Effe: Giulia De Lellis si racconta in un’intervista al settimanale F.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ora influencer, spiega quel è il segreto del suo successo: “Le persone si sono fidate di me dal giorno zero. Nessuno ha mai messo in dubbio che non pensassi realmente ciò che postavo”.

Sugli attacchi che spesso riceve sul web, invece, dichiara: “Sono il tipo di persona che divide molto, o mi ami o mi odi, io stessa sono fatta così, bianco o nero. Ho imparato però che quando le critiche non sono costruttive, e quindi non aiutano a migliorare, me le faccio scivolare addosso”.

Le priorità di Giulia De Lellis non sono cambiate ma sono “le stesse che avevo fin da quando ho iniziato: realizzarmi nel lavoro, come moglie e poi come madre”. Ora è “nella fase della vita in cui mi sto realizzando come professionista. Sono molto felice per questo perché, lo sottolineo di nuovo, ci ho lavorato veramente sodo, e non è scontato”.

L’influencer è felicemente fidanzata con il rapper Tony Effe con il quale è andata convivere. Ma “non è non è che ogni volta che mi fidanzo penso subito che la persona che ho a fianco sarà il padre dei miei figli. È vero che ho un grande desiderio di costruire una famiglia mia, è tra le mie priorità, ora però sto facendo talmente tante cose che sono felice così. Poi quando succederà la accoglierò nel migliore dei modi perché amo i bambini, la condivisione e il concetto di unione”.

E chi pensa che “Tony sia misogino o maschilista in realtà non lo conosce. In questi mesi, peraltro, nessuno è venuto da me a dirmi che avevo accanto l’uomo sbagliato”.

“Tony è meraviglioso, affettuoso, gentile, premuroso, e anche molto protettivo. Siamo una coppia normale che fa le cose che fanno due ragazzi innamorati. Condividiamo tutto, anche il lavoro, per questo mi vedete ai suoi concerti” conclude l’influencer.