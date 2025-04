Giulia De Lellis rompe il silenzio e commenta per la prima volta le voci che la vorrebbero incinta: l’influencer, nonostante le indiscrezioni sulla sua gravidanza siano sempre più insistenti, è andata su tutte le furie in un video postato tra le stories del suo profilo Instagram. “Invece di rompere le palle con certe cose completamente inappropriate e fuori luogo nel momento in cui non arrivano dai diretti interessati, vogliamo parlare della bellezza del mio vestito?” ha dichiarato Giulia De Lellis nel filmato.

Giulia De Lellis commenta il gossip sulla sua presunta gravidanza: “Invece di rompere le palle con certe cose completamente inappropriate e fuori luogo nel momento in cui non arrivano dai diretti interessati, vogliamo parlare della bellezza del mio vestito?” pic.twitter.com/BySMuHwgkj — Massimo Galanto (@GalantoMassimo) April 29, 2025

L’influencer, dunque, non ha smentito la gravidanza ma chiesto evidentemente solo un po’ di privacy. Anche perché l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata recentemente fotografata da Chi, che l’ha immortalata con un pancino che lascia pochi dubbi in merito. Secondo le indiscrezioni trapelate di recente, Giulia De Lellis e Tony Effe stanno aspettando che l’influencer entri nel terzo mese di gravidanza per annunciare il lieto evento.