Primo giorno di scuola per i figli di Fedez e Chiara Ferragni: il costo della retta è da capogiro

Il costo della retta della scuola dei figli di Fedez e Chiara Ferragni

Leone e Vittoria, i figli di Fedez e Chiara Ferragni, hanno iniziato il loro anno scolastico, così come documentato sui social dai genitori: il cantante e l’influencer hanno optato per due istituti scolastici, il cui costo della retta è da capogiro.

“Primo giorno di scuola elementare di Leo e primo giorno di scuola materna di Vitto. È stata una mattinata emozionante” ha scritto sul suo profilo Instagram Chiara Ferragni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Ma quanto costa la retta della scuola frequentata dai figli dei Ferragnez? Entrambi i pargoli frequentano la St. Louis School, istituto bilingue tra i più rinomati in Europa.

La retta scolastica per la scuola primaria ammonta a 15.730 euro, mentre quella per l’asilo è di 11.370 euro. Queste cifre, però, non includono i costi di iscrizione, che ammontano a 2.800, né quelli della mensa, che vanno dai 1.350 euro ai 1.475 euro.

In totale, dunque, Fedez e Chiara Ferragni spendono per l’istruzione dei loro figli una cifra che dovrebbe aggirarsi intorno ai 40mila euro circa, senza considerare le spese inerenti a tutto ciò che concerne il materiale scolastico, ovvero zaini, cancelleria, libri e divise.