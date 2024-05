Chiara Ferragni scaricata anche dall’agenzia di comunicazione che doveva rilanciare la sua immagine

Chiara Ferragni scaricata anche dall’agenzia di comunicazione a cui si era affidata

Chiara Ferragni sarebbe stata scaricata anche da “Community”, l’agenzia di comunicazione ingaggiata dall’influencer per superare la crisi dopo il caso Balocco.

Le cose, però, non hanno funzionato come avrebbero dovuto. Stando a quanto riporta Il Gazzettino, infatti, l’imprenditrice digitale non risulterebbe essere più tra le clienti della società con sede a Treviso, Milano e Roma, che in passato ha gestito alcuni casi di rilievo tra cui il crac di Parmalat e Cirio, ma anche quelli di Guido Barilla, del Ponte Morandi, ex Ilva, l’Ospedale San Raffaele e Standard & Poor’s.

“Community” faceva parte della task force messa su da Chiara Ferragni dopo il danno d’immagine provocato dal caso Balocco. Il problema è che, secondo indiscrezioni, l’influencer non avrebbe seguito i consigli e la strategia studiata dall’azienda proprio per riabilitarla, motivo per cui il rapporto si è interrotto.