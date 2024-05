Ludovica Di Gresy: “Non ero con Fedez in discoteca la notte del pestaggio”

In un’intervista al Messaggero, Ludovica Di Gresy, 22 anni, ha respinto categoricamente le accuse che la vedono coinvolta nella vicenda della rissa avvenuta nella discoteca The Club, negando fermamente di essere stata presente quella sera con Fedez e di essere coinvolta in una presunta relazione con il rapper.

Contrariamente a quanto emerso dalle indagini condotte dagli inquirenti, Di Gresy ha fornito una versione completamente diversa degli eventi, affermando di essere stata a cena con la sua famiglia e di essere tornata a casa già alle 21:30, smentendo così ogni coinvolgimento nella situazione.

La modella milanese ha ribadito di non aver mai messo piede nella discoteca in questione, sottolineando che le telecamere di casa e il proprietario del locale possono confermarlo.

Riguardo alla presunta lite tra Fedez e Cristiano Iovino, Di Gresy ha espresso scetticismo sul fatto che la causa sia stata una ragazza e ha specificato di non sapere né interessarsi alle ragioni dello scontro.

Sulla questione legata a Iovino, la 22enne ha dichiarato di non averlo mai incontrato in vita sua e ha espresso sconcerto per il suo coinvolgimento nelle accuse senza alcuna prova certa.

Di Gresy ha poi confermato di conoscere Christian Rosiello, un ultras del Milan, ma ha precisato che la sua conoscenza è limitata al fatto che Rosiello è un bodyguard di Fedez e lo ha descritto come una persona gentile e educata nel suo lavoro.

Infine, la modella ha negato categoricamente di avere una relazione sentimentale con Fedez, affermando di essere solo amica del rapper e di uscire con lui in gruppo, senza mai esserci stati incontri privati tra di loro. Ha manifestato il suo dispiacere per la situazione, sottolineando l’imbarazzo causato a entrambi e ribadendo che Fedez è un padre di famiglia.