Jennifer Lopez e Ben Affleck ai ferri corti: “È finita e stanno per divorziare”

Jennifer Lopez e Ben Affleck potrebbero essere in crisi e vicini al divorzio formale, meno di due anni dopo il matrimonio. Voci di una presunta rottura per una delle coppie più famose al mondo si sono già rincorse in passato, per poi essere smentite dagli stessi protagonisti che dimostravano pubblicamente il loro affiatamento. Questa volta, però, non sono arrivate dichiarazioni o gesti che smentissero le indiscrezioni secondo cui JLo e Ben Affleck sarebbero già distanti.

Recentemente, la cantante è stata vista più volte da sola, senza il marito, che non l’ha accompagnata nemmeno al Met Gala, sollevando ulteriori sospetti. Un insider ha rivelato a InTouch un’atmosfera pesante e un possibile trasloco. “Non riescono a far funzionare le cose. È finita e stanno per divorziare”, ha riferito la fonte. “Non posso biasimare Ben che ha già lasciato la loro villa da 60 milioni di dollari. Jennifer ora si sta concentrando sul lavoro e sui figli. Devono vendere la casa che hanno cercato per due anni e lei sta cercando un’altra abitazione. Non smetteranno mai di amarsi, ma lei non può controllarlo e lui non può cambiarla. Questa storia non sarebbe potuta funzionare o durare in nessun modo”.

Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono risposati a Las Vegas quasi vent’anni dopo il loro primo matrimonio. I “Bennifer” si sono incontrati nel 2001 sul set del film Gigli e si sono sposati per la prima volta, solo per interrompere bruscamente il loro matrimonio nel 2003. La coppia si è riunita nell’aprile 2022, poco prima delle nozze celebrate a luglio, e oggi emergono dettagli sulla possibile fine del loro rapporto.