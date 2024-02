Perché Jennifer Lopez e Ben Affleck si lasciarono? Dopo 10 anni arriva la spiegazione della cantante

Perché Jennifer Lopez e Ben Affleck si lasciarono? A distanza di 10 anni dall’addio la cantante ha spiegato tutto. Lo ha fatto nel documentario ‘The Greatest Love Story Never Told‘, disponibile per la visione su Prime Video. Jennifer Lopez ha ripercorso le tappe della sua lunga storia d’amore con Ben Affleck ricordando la dolorosa rottura nel 2004, decisa pochi giorni prima del matrimonio. Ora, a distanza di vent’anni, i due sono tornati insieme, inaspettatamente, e hanno celebrato le nozze rimaste in sospeso.

Davanti alle telecamere di Prime la cantante e attrice ha raccontato: “Ci lasciammo quattro giorni prima del nostro matrimonio, crollammo per la troppa pressione. Il motivo della nostra rottura fu la massiccia attenzione sulla nostra vita privata. Mi si è spezzato il cuore quando l’ho perso”. La cantante e attrice ha ricordato il suo dolore, svelando di non essere riuscita a parlarne “per tanti anni”: “Avevo perso l’amore della mia vita, il mio migliore amico, ed è stato difficile non parlarne. Ero distrutta”.

Quando si sono ritrovati nel 2021 lui le fece subito presente la volontà di mantenere lontana dai socia network la sua vita privata: “Capii, però, che non era una cosa corretta. È un po’ come dire ‘voglio sposare un capitano di nave’ e dire ‘Non mi piace l’acqua”, ha aggiunto la pop star che decise poi di “scendere a compromessi” postando solo pochi scatti sui suoi profili social insieme a lui.

Jennifer Lopez ha svelato che il marito “non si sente a suo agio” mentre lei parla della loro storia d’amore: “Ma mi ama, sa che sono un’artista e mi sosterrà in ogni modo possibile, perché sa che non può impedirmi di fare musica, non vuole fermarmi”. La pop star ha poi spiegato che nonostante siano “completamente diversi”, provano “lo stesso amore” l’uno per l’altra: “È come se non mi fossi mai disinnamorata di lui”.