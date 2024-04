Queen Bees – Emozioni senza età: trama, cast e streaming del film

Stasera, venerdì 26 aprile 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Queen Bees – Emozioni senza età, film di genere commedia, drammatico, sentimentale del 2021, diretto da Michael Lembeck, con Ellen Burstyn e Jane Curtin. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film racconta la storia di Helen Wilson, un’anziana vedova che ha conquistato una sua indipendenza e vive serenamente la sua routine quotidiana. Quando la casa in cui abita deve essere ristrutturata, la donna è costretta a trasferirsi per il periodo necessario in una comunità per anziani, la Pine Grove Senior Community. Inizialmente non è facile per lei abituarsi a dividere lo spazio con altre persone, e le dinamiche interne del centro la spiazzano. Le sembra di essere tornata ai tempi del liceo, deve partecipare ad attività di gruppo e corsi di vario genere. Ma è il gruppetto di “cattive ragazze”, sempre pronte a combinarne una tra una partita di bridge e l’altra, che riuscirà a tirarla fuori dal suo guscio. Helen riscopre, grazie alle sue nuove amiche, la gioia della condivisione e ha di nuovo l’occasione d’innamorarsi, dopo tanti anni, grazie all’arrivo di Dan, un nuovo ospite della struttura.

Queen Bees – Emozioni senza età: il cast

Abbiamo visto la trama di Queen Bees – Emozioni senza età, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Ellen Burstyn: Helen Wilson

Jane Curtin: Janet Poindexter

Loretta Devine: Sally Hanson

Ann-Margret: Margot Clark

Christopher Lloyd: Arthur Lane

James Caan: Dan Simpson

Alec Mapa: Lito Santos

French Stewart: Ken DeNardo

Matthew Barnes: Peter Crane

Elizabeth Mitchell: Laura Crane

Marianne Muellerleile: Anne Rothstein

Streaming e tv

Dove vedere Queen Bees – Emozioni senza età in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 26 aprile 2024 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.