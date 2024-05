Villetta con ospiti: trama, cast e streaming del film

Questa sera, martedì 7 aprile 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Villetta con ospiti, film del 2020 scritto e diretto da Ivano De Matteo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Diletta è l’erede di una famiglia borghese molto conosciuta nella cittadina del Veneto in cui vive insieme al marito Giorgio, ai figli e alla madre Miranda, che abita poco distante e che viene assistita da Sonja, una badante di origini rumene.

Mentre Giorgio è fuori casa per alcuni giorni, ufficialmente per motivi di lavoro, in realtà per intrattenere rapporti extraconiugali, Diletta viene sorpresa durante la notte da alcuni rumori. Preoccupata per la propria incolumità e per quella dei figli, si arma di pistola e, una volta scorto l’intruso nella penombra, gli spara ferendolo gravemente al punto di crederlo morto. Accorrono così all’abitazione, avvertiti da Diletta, don Carlo, parroco del paese, e Giorgio, che a propria volta chiede aiuto al conoscente e poliziotto Carmine.

L’intruso si scopre essere Adrian, il figlio della badante di Miranda, entrato in realtà nell’abitazione di nascosto per passare la notte con Beatrice, la figlia adolescente di Diletta e Giorgio. Nessuno avverte i soccorsi, se non richiedendo l’intervento del medico che ha in cura Miranda, il quale tenta di salvare Adrian, che però muore.

Nella dinamica dei fatti, ognuno dei personaggi presenti sulla scena ha tutto da perdere: Diletta ha ucciso un adolescente disarmato, don Carlo viene minacciato da Diletta di rivelare le relazioni che questo ha con alcune donne del paese – tra cui, in passato, Diletta stessa – se non si fosse tenuto per sé quanto accaduto, Giorgio deteneva l’arma illegalmente, Carmine gliela aveva procurata e il dottore viene ricattato da Carmine per alcune indagini in corso sul suo conto, in cambio del tentativo di salvare Adrian.

Villetta con ospiti: il cast

Abbiamo visto la trama di Villetta con ospiti, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Marco Giallini: Giorgio

Michela Cescon: Diletta

Massimiliano Gallo: commissario Carmine Panti

Erika Blanc: Miranda, madre di Diletta

Cristina Flutur: Sonja

Bebo Storti: dottor De Santis

Vinicio Marchioni: don Carlo

Monica Billiani: Beatrice

Ioan Tiberiu Dobrica: Adrian

Marius Bizău: zio Ilija

Giovanni Visentin: ortopedico

Streaming e tv

Dove vedere Villetta con ospiti in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 7 maggio 2024 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.