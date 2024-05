Eurovision 2024: cantanti e scaletta della prima semifinale

Qual è la scaletta (ordine di uscita) dei cantanti che prenderanno parte alla prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2024, in programma stasera – 7 maggio – alle ore 21? A inaugurarla sarà la giovanissima Silia Kapsis, in rappresentanza di Cipro, seguita dalla cantante serba Teya Dora. La lista di concorrenti del martedì sarà chiusa da Tali, che con Fighter riporta il Lussemburgo in concorso dopo 30 anni. Ecco l’ordine di esibizione di oggi.

Cipro, Silia Kapsis – “Liar”

Serbia, Teya Dora – “Ramonda”

Lituania, Silvester Belt – “Luktelk”

Irlanda, Bambie Thug – “Doomsday blue”

Regno Unito, Olly Alexander – “Dizzy” (Già in finale)

Ucraina, Jerry Heil & alyona alyona – “Teresa & Maria”

Polonia, Luna – “The tower”

Croazia, Baby Lasagna – “Rim tim tagi dim”

Islanda, Hera Björk – “Scared of heights”

Germania, Isaak – “Always on the run” (Già in finale)

Slovenia, Raiven – “Veronika”

Finlandia, Windows95Man – “No rules!”

Moldavia, Natalia Barbu – “In the middle”

Svezia, Marcus & Martinus – “Unforgettable” (Già in finale)

Azerbaigian, Fahree feat. Ilkin Dovletov – “Özünlə apar”

Australia, Electric Fields – “One milkali (One blood)”

Portogallo, Iolanda – “Grito”

Lussemburgo, Tali – “Fighter”

Streaming e tv

Abbiamo visto la scaletta della prima serata dell’Eurovision Song Contest 2024, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? L’evento, come detto, andrà in onda su Rai 2 (le semifinali) e su Rai 1 (la finale) martedì 7 maggio, giovedì 9 maggio e sabato 11 maggio. La messa in onda sarà dalle ore 21 per le semifinali; dalle ore 20,35 per la finale. Al commento Mara Maionchi e Gabriele Corsi. Non solo tv. Sarà possibile seguire il tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi trasmessi dalla Rai tramite la connessione internet su pc, tablet e smartphone.