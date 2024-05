Amici 2024, il serale: le anticipazioni (ospiti, allievi, finalisti e squadre) della finale

Stasera, sabato 18 maggio 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la nona puntata (finale) del Serale di Amici 2024. Quindici allievi si sfideranno per aggiudicarsi la vittoria di questa edizione del talent show, condotta ancora una volta da Maria De Filippi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

La puntata di oggi è non è stata registrata nei giorni scorsi come tutte le precedenti ma sarà in diretta. A prendere parte all’ultimo atto del programma saranno i ballerini Marisol e Dustin e i cantanti Holden, Petit, Mida e Sarah.

I sei allievi finalisti saranno sottoposti al giudizio del pubblico, che attraverso il televoto sceglierà i vincitori delle categorie canto e ballo. Il premio della critica sarà assegnato da un gruppo di giornalisti in collegamento con gli studi Elios di Cinecittà.

Sabato prossimo i sei finalisti verranno giudicati anche dalla stampa: da qualche anno a questa parte, però, i giornalisti non sono presenti in studio, ma si collegano e vengono interpellati da Maria De Filippi dopo le esibizioni dei ragazzi e quando devono scegliere a chi dare il premio della critica dal valore di 50.000 euro.

Qualora il meccanismo della finale dovesse rimanere lo stesso di un anno fa, i sei finalisti si sfideranno in base alla loro categoria di appartenenza. Nonostante siano previsti due vincitori, alla fine soltanto un titolare si aggiudicherà il premio di 150.000 euro.

Amici 2024, il serale: tutti gli allievi

Quali sono gli allievi ammessi al Serale di Amici 2024? Come detto si tratta di 15 allievi. Ecco tutti i cantanti ammessi al serale:

Kumo (Tiziano Coiro, ballo)

(Tiziano Coiro, ballo) Lucia Ferrari (ballo)

(ballo) Mida (Christian Prestato, canto)

(Christian Prestato, canto) Nicholas Borgogni (ballo hip-hop)

(ballo hip-hop) Sarah Toscano (canto)

(canto) Sofia Cagnetti (ballo)

(ballo) Dustin Taylor (ballo)

(ballo) Holden (Joseph Carta, canto)

(Joseph Carta, canto) Marisol Castellanos (ballo)

(ballo) Petit (Salvatore Moccia, canto)

(Salvatore Moccia, canto) Ayle (Elia Faggella, canto)

(Elia Faggella, canto) Gaia De Martino (ballo)

(ballo) Giovanni Tesse (balli latini)

(balli latini) Lil Jolie (Angela Ciancio, canto)

(Angela Ciancio, canto) Martina Giovannini (canto)

