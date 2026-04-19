Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:02
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Zelig On: anticipazioni, comici e ospiti dello show su Italia 1

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Zelig On: anticipazioni, comici, cast e ospiti dello show su Italia 1, 19 aprile

Questa sera, domenica 19 aprile 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Zelig On, il nuovo show che vede protagonisti comici molto apprezzati e tanti ospiti. Alla conduzione Paolo Ruffini, con Lodovica Comello e la partecipazione di due fuoriclasse della risata: Ale e Franz. Vediamo le anticipazioni e il cast di comici dello show.

Anticipazioni, cast, comici e ospiti

Nel corso delle cinque puntate saliranno sul palco numerosi comici, tra volti emergenti e artisti già conosciuti dal pubblico. Un cast eterogeneo, con una presenza femminile significativa, pronto a portare in scena stili, personaggi e linguaggi comici differenti. Tra questi: Alice Redini, Antonello Taurino, Davide Spadolà, Diego Casale, Elia Morra, Fausto Solidoro, Federica Ferrero, Filippo Caccamo, Francesco Migliazza, Giada Parisi, Giancarlo Barbara, Giovanni D’Angella, Marco Colonna, Max Pieriboni, Max Samaritani, Michele Cosentino, Nikolas Albanese, Raffaello Corti, Senso D’oppio, Vincenzo Albano, Vincenzo Comunale, Virgigno.

Streaming e tv

Dove vedere Zelig On in diretta tv e streaming? Appuntamento su Italia 1 in prima visione dal 12 aprile 2026 alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 19 aprile 2026
TV / Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata
TV / Roberta Valente – Notaio in Sorrento: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata
Ti potrebbe interessare
TV / Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 19 aprile 2026
TV / Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata
TV / Roberta Valente – Notaio in Sorrento: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata
TV / Roberta Valente – Notaio in Sorrento streaming e diretta tv: dove vedere seconda puntata
TV / Report: le anticipazioni della puntata di stasera, 19 aprile 2026, su Rai 3
TV / Ieri, oggi, domani: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 19 aprile 2026
TV / Racconto di una notte streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata
TV / Ascolti tv sabato 18 aprile: Canzonissima, Amici, Mine vaganti
TV / Canzonissima: le anticipazioni della quinta puntata
Ricerca