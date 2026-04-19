Ieri, oggi, domani: trama, cast e streaming del film

Questa sera, domenica 19 aprile 2026, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Ieri, oggi, domani, film del 1963 diretto da Vittorio De Sica, vincitore dell’Oscar al miglior film straniero nel 1965. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film è articolato in tre episodi ambientati in tre grandi città italiane, tutti interpretati dalla coppia formata da Sophia Loren e da Marcello Mastroianni e diretti dal regista Vittorio De Sica su soggetti scritti da altrettanti grandi autori della cultura italiana.

Adelina

Napoli, quartiere Forcella: Adelina Sbaratti, una venditrice abusiva di sigarette, per non essere arrestata ricorre ad una lunga serie di maternità. Il carcere sarà evitato fino a quando il marito Carmine non sarà più capace di continuare a ingravidare la moglie.

Anna

Anna è una ricca signora di Milano che intrattiene una tresca amorosa con un uomo di modeste condizioni, quasi per cercare un’evasione dal suo arido mondo. Basterà però un banale incidente a rivelare il vero valore di questo rapporto superficiale.

Mara

Mara, una squillo d’alto bordo, abita a Roma in Piazza Navona in un appartamento all’ultimo piano: tra i suoi clienti più affezionati c’è il bolognese Augusto. La dirimpettaia di Mara è Giovanna, una donna anziana e molto timorata di Dio, che sta temporaneamente ospitando Umberto, il nipote seminarista, che si invaghisce della squillo senza essere a conoscenza della sua professione.

Ieri, oggi, domani: il cast

Abbiamo visto la trama di Ieri, oggi, domani, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Adelina

Sophia Loren: Adelina Sbaratti

Marcello Mastroianni: Carmine Sbaratti

Aldo Giuffré: Pasquale Nardella

Agostino Salvietti: avv. Domenico Verace

Lino Mattera: Amedeo Scapece

Tecla Scarano: Bianchina Verace

Silvia Monelli: Elvira Nardella

Carlo Croccolo: l’imbonitore

Anna

Sophia Loren: Anna Molteni

Marcello Mastroianni: Renzo

Armando Trovajoli: Giorgio Ferrario

Mara

Sophia Loren: Mara

Marcello Mastroianni: Augusto Rusconi

Tina Pica: Giovanna, nonna del seminarista

Gianni Ridolfi: Umberto, il seminarista

Gennaro Di Gregorio: Vincenzo

Streaming e tv

Dove vedere Ieri, oggi, domani in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 19 aprile 2026 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.