Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:02
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Ieri, oggi, domani: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Ieri, oggi, domani: trama, cast e streaming del film

Questa sera, domenica 19 aprile 2026, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Ieri, oggi, domani, film del 1963 diretto da Vittorio De Sica, vincitore dell’Oscar al miglior film straniero nel 1965. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film è articolato in tre episodi ambientati in tre grandi città italiane, tutti interpretati dalla coppia formata da Sophia Loren e da Marcello Mastroianni e diretti dal regista Vittorio De Sica su soggetti scritti da altrettanti grandi autori della cultura italiana.

Adelina
Napoli, quartiere Forcella: Adelina Sbaratti, una venditrice abusiva di sigarette, per non essere arrestata ricorre ad una lunga serie di maternità. Il carcere sarà evitato fino a quando il marito Carmine non sarà più capace di continuare a ingravidare la moglie.

Anna
Anna è una ricca signora di Milano che intrattiene una tresca amorosa con un uomo di modeste condizioni, quasi per cercare un’evasione dal suo arido mondo. Basterà però un banale incidente a rivelare il vero valore di questo rapporto superficiale.

Mara
Mara, una squillo d’alto bordo, abita a Roma in Piazza Navona in un appartamento all’ultimo piano: tra i suoi clienti più affezionati c’è il bolognese Augusto. La dirimpettaia di Mara è Giovanna, una donna anziana e molto timorata di Dio, che sta temporaneamente ospitando Umberto, il nipote seminarista, che si invaghisce della squillo senza essere a conoscenza della sua professione.

Ieri, oggi, domani: il cast

Abbiamo visto la trama di Ieri, oggi, domani, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Adelina
  • Sophia Loren: Adelina Sbaratti
  • Marcello Mastroianni: Carmine Sbaratti
  • Aldo Giuffré: Pasquale Nardella
  • Agostino Salvietti: avv. Domenico Verace
  • Lino Mattera: Amedeo Scapece
  • Tecla Scarano: Bianchina Verace
  • Silvia Monelli: Elvira Nardella
  • Carlo Croccolo: l’imbonitore
Anna
  • Sophia Loren: Anna Molteni
  • Marcello Mastroianni: Renzo
  • Armando Trovajoli: Giorgio Ferrario
Mara
  • Sophia Loren: Mara
  • Marcello Mastroianni: Augusto Rusconi
  • Tina Pica: Giovanna, nonna del seminarista
  • Gianni Ridolfi: Umberto, il seminarista
  • Gennaro Di Gregorio: Vincenzo

Streaming e tv

Dove vedere Ieri, oggi, domani in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 19 aprile 2026 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 19 aprile 2026
TV / Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata
TV / Zelig On: anticipazioni, comici e ospiti dello show su Italia 1
Ti potrebbe interessare
TV / Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 19 aprile 2026
TV / Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata
TV / Zelig On: anticipazioni, comici e ospiti dello show su Italia 1
TV / Roberta Valente – Notaio in Sorrento: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata
TV / Roberta Valente – Notaio in Sorrento streaming e diretta tv: dove vedere seconda puntata
TV / Report: le anticipazioni della puntata di stasera, 19 aprile 2026, su Rai 3
TV / Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 19 aprile 2026
TV / Racconto di una notte streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata
TV / Ascolti tv sabato 18 aprile: Canzonissima, Amici, Mine vaganti
TV / Canzonissima: le anticipazioni della quinta puntata
Ricerca