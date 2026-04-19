Ieri, oggi, domani: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ieri, oggi, domani: trama, cast e streaming del film
Questa sera, domenica 19 aprile 2026, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Ieri, oggi, domani, film del 1963 diretto da Vittorio De Sica, vincitore dell’Oscar al miglior film straniero nel 1965. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Il film è articolato in tre episodi ambientati in tre grandi città italiane, tutti interpretati dalla coppia formata da Sophia Loren e da Marcello Mastroianni e diretti dal regista Vittorio De Sica su soggetti scritti da altrettanti grandi autori della cultura italiana.
Adelina
Napoli, quartiere Forcella: Adelina Sbaratti, una venditrice abusiva di sigarette, per non essere arrestata ricorre ad una lunga serie di maternità. Il carcere sarà evitato fino a quando il marito Carmine non sarà più capace di continuare a ingravidare la moglie.
Anna
Anna è una ricca signora di Milano che intrattiene una tresca amorosa con un uomo di modeste condizioni, quasi per cercare un’evasione dal suo arido mondo. Basterà però un banale incidente a rivelare il vero valore di questo rapporto superficiale.
Mara
Mara, una squillo d’alto bordo, abita a Roma in Piazza Navona in un appartamento all’ultimo piano: tra i suoi clienti più affezionati c’è il bolognese Augusto. La dirimpettaia di Mara è Giovanna, una donna anziana e molto timorata di Dio, che sta temporaneamente ospitando Umberto, il nipote seminarista, che si invaghisce della squillo senza essere a conoscenza della sua professione.
Ieri, oggi, domani: il cast
Abbiamo visto la trama di Ieri, oggi, domani, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Sophia Loren: Adelina Sbaratti
- Marcello Mastroianni: Carmine Sbaratti
- Aldo Giuffré: Pasquale Nardella
- Agostino Salvietti: avv. Domenico Verace
- Lino Mattera: Amedeo Scapece
- Tecla Scarano: Bianchina Verace
- Silvia Monelli: Elvira Nardella
- Carlo Croccolo: l’imbonitore
- Sophia Loren: Anna Molteni
- Marcello Mastroianni: Renzo
- Armando Trovajoli: Giorgio Ferrario
- Sophia Loren: Mara
- Marcello Mastroianni: Augusto Rusconi
- Tina Pica: Giovanna, nonna del seminarista
- Gianni Ridolfi: Umberto, il seminarista
- Gennaro Di Gregorio: Vincenzo
Streaming e tv
Dove vedere Ieri, oggi, domani in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 19 aprile 2026 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.