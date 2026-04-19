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Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 19 aprile 2026

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 19 aprile 2026

Questa sera, domenica 19 aprile 2026, alle ore 19,30 su Nove va in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, il programma di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica e tantissimi ospiti italiani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 19 aprile, di Che tempo che fa 2025-2026.

Anticipazioni e ospiti

Il nuovo appuntamento con “Che tempo che fa” prevede, tra gli ospiti, l’ex premier e attuale presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che presenterà il suo libro “Una nuova primavera. La mia storia, i nostri valori, la sfida progressista per l’Italia”. A seguire il conduttore di “Affari Tuoi” e prossimo direttore artistico della 77esima edizione del Festival di Sanremo, Stefano De Martino. Spazio quindi a Zaynab Dosso, la donna più veloce d’Italia, medaglia d’Oro nei 60 metri piani ai Mondiali indoor di atletica leggera 2026 e prima atleta italiana di sempre a vincere un oro in una gara di velocità tra Mondiali e Olimpiadi. Sarà in scena anche il cantante Nek, che a giugno andrà in tournée con il “Nek Hits Live Summer 2026”, e che staserà presenterà la sua ultima uscita “Nek Hits Live”, una raccolta live con le registrazioni dell’omonimo tour. Tra gli ospiti ci saranno anche Elio e Marina Viola, autrice del libro “Il Volo del Tacchino. Mio figlio autistico va a vivere da solo”, con la prefazione di Elio. Ci saranno poi anche il professor Roberto Burioni, docente ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Renato Romagnoli, direttore di Chirurgia Generale 2U del Centro Trapianto di Fegato dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino; la vicedirettrice del Corriere della Sera, Fiorenza Sarzanini; l’editorialista di La Repubblica Massimo Giannini; l’inviato di Avvenire Nello Scavo; e la giornalista Mariangela Pira, in libreria con il suo nuovo libro “24 parole per capire l’economia”. A chiudere la puntata l’appuntamento con “Che tempo che fa – il Tavolo” a cui parteciperanno: Zaynab Dosso; Alba Parietti; Diego Abatantuono; Giovanni Esposito, tra i protagonisti della sesta edizione di “Lol – Chi ride è fuori”; Orietta Berti; Paolo Rossi; Nino Frassica; Ubaldo Pantani; Mara Maionchi; Gigi Marzullo; Francesco Paolantoni; la Signora Coriandoli; e Giucas Casella.

Streaming e tv

Dove vedere in tv il programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa, in onda oggi, 19 aprile 2026, in diretta tv e live streaming? Come abbiamo detto, il programma va in onda su Nove (canale 9 del telecomando). La puntata sarà disponibile sul nono canale del telecomando del digitale terrestre a partire dalle ore 19,30 con l’anteprima. Chi invece vuole seguire il programma in streaming può farlo in due modalità: la prima è quella della diretta, quindi dalle ore 19,30 se siete interessati alla diretta, o dalle ore 20 quando parte il programma in sé, potete accedere a discoveryplus che permette di vedere e rivedere i vari contenuti in diretta e in differita tramite la connessione internet.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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