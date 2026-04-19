Roberta Valente – Notaio in Sorrento: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Questa sera, domenica 19 aprile 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Roberta Valente – Notaio in Sorrento, serie tv in quattro serate diretta da Vincenzo Pirozzi con Maria Vera Ratti, Alessio Lapice, Flavia Gatti, Erasmo Genzini e con la partecipazione di Sebastiano Somma. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel primo episodio, il bar dove Leda lavora sta per essere venduto, a sua insaputa; i proprietari, una coppia affiatata, si sono rivolti alla notaia Roberta per liquidare ogni bene e partire per la Provenza, decisi a realizzare un sogno che coltivano da anni. Per Leda, che ha appena acceso un mutuo per comprare la sua prima casa, è un colpo durissimo: perdere il lavoro significa veder crollare ogni certezza. Ma proprio quando tutto sembra andare in frantumi, grazie alla complicità di Roberta, Leda scopre che la verità è ben diversa da come era stata raccontata. E forse, dietro ogni fine, può nascondersi un nuovo inizio.

Nel secondo episodio, Roberta si ritrova a gestire un’eredità complessa e controversa, al centro della vicenda, un padre che per anni ha taciuto una verità scomoda, destinata ora a venire a galla. Il caso coinvolge a fondo Roberta e tutto il suo studio notarile, ma assume presto anche una dimensione profondamente personale. Mentre si destreggia tra documenti e conflitti, la notaia si trova a fare i conti con un capitolo irrisolto del proprio passato. Una verità che, tornata alla luce, minaccia di ribaltare le sue certezze più intime. Intanto Leda pensa finalmente di aver trovato il principe azzurro.

Roberta Valente – Notaio in Sorrento: il cast

Abbiamo visto la trama della seconda puntata di Roberta Valente – Notaio in Sorrento, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Maria Vera Ratti: Roberta

Alessio Lapice: Stefano

Flavia Gatti: Leda

Erasmo Genzini: Vito

Adriano Pantaleo: Osvaldo

Teresa Del Vecchio: Gina

Enzo Casertano: Notaio Carrano

Gianni Parisi: Gianni

Susy Del Giudice: Irene

Rosaria De Cicco: Zia Adele

Margherita Di Rauso: Zia Nadia

Biagio Musella: Mimmo

Giuseppe D’Ambrosio: Attilio

Davide Schiavo: Fefè

Adriana Savarese: Lucia

Fabrizio Serpico: Enrico

Antonio Cossia: Pasquale

Ivana Maione: Assunta

Sebastiano Somma: Capasanta

Streaming e tv

Dove vedere Roberta Valente – Notaio in Sorrento in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.