Roberta Valente – Notaio in Sorrento: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata
Roberta Valente – Notaio in Sorrento: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata
Questa sera, domenica 19 aprile 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Roberta Valente – Notaio in Sorrento, serie tv in quattro serate diretta da Vincenzo Pirozzi con Maria Vera Ratti, Alessio Lapice, Flavia Gatti, Erasmo Genzini e con la partecipazione di Sebastiano Somma. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Nel primo episodio, il bar dove Leda lavora sta per essere venduto, a sua insaputa; i proprietari, una coppia affiatata, si sono rivolti alla notaia Roberta per liquidare ogni bene e partire per la Provenza, decisi a realizzare un sogno che coltivano da anni. Per Leda, che ha appena acceso un mutuo per comprare la sua prima casa, è un colpo durissimo: perdere il lavoro significa veder crollare ogni certezza. Ma proprio quando tutto sembra andare in frantumi, grazie alla complicità di Roberta, Leda scopre che la verità è ben diversa da come era stata raccontata. E forse, dietro ogni fine, può nascondersi un nuovo inizio.
Nel secondo episodio, Roberta si ritrova a gestire un’eredità complessa e controversa, al centro della vicenda, un padre che per anni ha taciuto una verità scomoda, destinata ora a venire a galla. Il caso coinvolge a fondo Roberta e tutto il suo studio notarile, ma assume presto anche una dimensione profondamente personale. Mentre si destreggia tra documenti e conflitti, la notaia si trova a fare i conti con un capitolo irrisolto del proprio passato. Una verità che, tornata alla luce, minaccia di ribaltare le sue certezze più intime. Intanto Leda pensa finalmente di aver trovato il principe azzurro.
Roberta Valente – Notaio in Sorrento: il cast
Abbiamo visto la trama della seconda puntata di Roberta Valente – Notaio in Sorrento, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Maria Vera Ratti: Roberta
- Alessio Lapice: Stefano
- Flavia Gatti: Leda
- Erasmo Genzini: Vito
- Adriano Pantaleo: Osvaldo
- Teresa Del Vecchio: Gina
- Enzo Casertano: Notaio Carrano
- Gianni Parisi: Gianni
- Susy Del Giudice: Irene
- Rosaria De Cicco: Zia Adele
- Margherita Di Rauso: Zia Nadia
- Biagio Musella: Mimmo
- Giuseppe D’Ambrosio: Attilio
- Davide Schiavo: Fefè
- Adriana Savarese: Lucia
- Fabrizio Serpico: Enrico
- Antonio Cossia: Pasquale
- Ivana Maione: Assunta
- Sebastiano Somma: Capasanta
Streaming e tv
Dove vedere Roberta Valente – Notaio in Sorrento in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.