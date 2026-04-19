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Racconto di una notte streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Racconto di una notte streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

Questa sera, 19 aprile 2026, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Racconto di una notte, la nuova serie turca in onda ogni domenica in prima serata. Al centro una avvincente storia di amore, vendetta e colpi di scena. Ma dove vedere Racconto di una notte in tv e streaming? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Appuntamento in prima visione questa sera, 19 aprile 2026, alle ore 21.30 su Canale 5.

Racconto di una notte streaming live

Se non siete a casa potete seguire la serie turca in diretta streaming e on demand in qualsiasi momento sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Racconto di una notte? La serie, nell’edizione europea, conterà 110 episodi della durata di 45 minuti ciascuno, mentre nella versione originale turca le puntate sono 35 ma da 130′ l’una. La serie, che in Turchia è stata trasmessa divisa in trentacinque episodi, ciascuno lungo più di due ore, in Italia sarà frammentata in oltre cento appuntamenti più brevi e si suppone, dunque, che accompagnerà il pubblico ben oltre la stagione primaverile.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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