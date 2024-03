Amici 2024, il serale: allievi, squadre, giudici, quante puntate e streaming

Da sabato 23 marzo 2024 alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda il Serale di Amici 2024. Quindici allievi si sfideranno per aggiudicarsi la vittoria di questa edizione del talent show, condotta ancora una volta da Maria De Filippi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Allievi

Quali sono gli allievi ammessi al Serale di Amici 2024? Come detto si tratta di 15 allievi. Ecco tutti i cantanti ammessi al serale:

Amici 2024, il serale: le squadre

I vari allievi ammessi al Serale di Amici 2024 sono stati divisi per squadre. In tutto tre, ciascuna capitanata da un coach di ballo e uno di canto. Ecco tutti i nomi dei rispettivi team:

Squadra Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo

Kumo (Tiziano Coiro, ballo) – È di Gaeta, ma vive a Milano. Ha iniziato a ballare hip hop a 13 anni: “La danza mi ha salvato la vita”.

(Tiziano Coiro, ballo) – È di Gaeta, ma vive a Milano. Ha iniziato a ballare hip hop a 13 anni: “La danza mi ha salvato la vita”. Lucia Ferrari (ballo) – Viene dagli Stati Uniti e studia a Roma: “La danza è un super potere, quando ballo mi sembra di volare”.

(ballo) – Viene dagli Stati Uniti e studia a Roma: “La danza è un super potere, quando ballo mi sembra di volare”. Mida (Christian Prestato, canto) – Nato a Caracas, in Venezuela, vive in provincia di Milano con la madre. Vorrebbe cantare in spagnolo e avere una carriera anche all’estero.

(Christian Prestato, canto) – Nato a Caracas, in Venezuela, vive in provincia di Milano con la madre. Vorrebbe cantare in spagnolo e avere una carriera anche all’estero. Nicholas Borgogni (ballo hip-hop) – Di Genova, ha iniziato a ballare tre anni fa: “Mi aiuta a tirare fuori quello che ho dentro”.

(ballo hip-hop) – Di Genova, ha iniziato a ballare tre anni fa: “Mi aiuta a tirare fuori quello che ho dentro”. Sarah Toscano (canto) – Vive a Vigevano con la famiglia. Per lei cantare è una liberazione: “Canto tutto quello che mi passa per la testa”.

(canto) – Vive a Vigevano con la famiglia. Per lei cantare è una liberazione: “Canto tutto quello che mi passa per la testa”. Sofia Cagnetti (ballo) – Vive ad Ancona con i genitori. Ha iniziato a camminare e ballare contemporaneamente.

Squadra Rudy Zerbi e Alessandra Celentano

Dustin Taylor (ballo) – Viene dall’Australia e studia Economia: “Danzare per me significa respirare”.

(ballo) – Viene dall’Australia e studia Economia: “Danzare per me significa respirare”. Holden (Joseph Carta, canto) – Vive da solo a Roma con i suoi due gatti. Ha scritto decine di canzoni: “Faccio tutto da solo, musica, testi e produzione”.

(Joseph Carta, canto) – Vive da solo a Roma con i suoi due gatti. Ha scritto decine di canzoni: “Faccio tutto da solo, musica, testi e produzione”. Marisol Castellanos (ballo) – Vive a Biella con la mamma e il papà, originario di Cuba. Studia danza da quando ha 8 anni: “Ballare è una valvola di sfogo”.

(ballo) – Vive a Biella con la mamma e il papà, originario di Cuba. Studia danza da quando ha 8 anni: “Ballare è una valvola di sfogo”. Petit (Salvatore Moccia, canto) – Madre francese e papà napoletano, vive a Roma. Ha lasciato la carriera nel calcio per la musica.

Squadra Anna Pettinelli e Raimondo Todaro

Ayle (Elia Faggella, canto) – Vive a Livorno, ama i tatuaggi e ha lavorato come barista. Ha studiato batteria, violoncello e pianoforte. Cantare è uno sfogo: “Scrivo di cose che mi accadono realmente”

(Elia Faggella, canto) – Vive a Livorno, ama i tatuaggi e ha lavorato come barista. Ha studiato batteria, violoncello e pianoforte. Cantare è uno sfogo: “Scrivo di cose che mi accadono realmente” Gaia De Martino (ballo) – Dopo alcuni anni di pattinaggio artistico ha deciso di dedicarsi alla danza. Vive a Roma.

(ballo) – Dopo alcuni anni di pattinaggio artistico ha deciso di dedicarsi alla danza. Vive a Roma. Giovanni Tesse (balli latini) – Vive a Barletta con la famiglia. Cintura nera di karate, è stato campione italiano di danze latino americane in coppia con la sorella Ilaria.

(balli latini) – Vive a Barletta con la famiglia. Cintura nera di karate, è stato campione italiano di danze latino americane in coppia con la sorella Ilaria. Lil Jolie (Angela Ciancio, canto) – Da Caserta si è trasferita a Milano per inseguire il sogno della musica.

(Angela Ciancio, canto) – Da Caserta si è trasferita a Milano per inseguire il sogno della musica. Martina Giovannini (canto) – Mamma brasiliana e papà italiano, canta da quando ha 9 anni: “Credo che il canto mi stia aiutando a superare la timidezza”.

Giudici

E i giudici del Serale di Amici 2024? Come lo scorso anno, tre artisti saranno chiamati a commentare e giudicare le esibizioni dei quindici allievi del serale. Il primo sarà Cristiano Malgioglio, cantante, paroliere e personaggio iconico del piccolo schermo. Troveremo poi Giuseppe Gioffrè, vincitore dell’undicesima edizione di Amici e ballerino di fama mondiale, e infine Michele Bravi, una delle voce più emozionanti e di talento del panorama musicale italiano.

Come funziona

Ma come funziona il Serale di Amici 2024? Anche quest’anno, la gara sarà caratterizzata dalla sfida tra tre squadre, guidate ciascuna da due professori (uno di canto e uno di ballo) che si portano dietro gli allievi scelti e seguiti durante la fase di scuola. Gli accoppiamenti degli insegnanti, e quindi la conseguente formazione delle squadre, sono stati decisi dalla produzione di Amici tenendo conto delle opinioni espresse e delle impostazioni didattiche che sono emerse durante questi mesi. A giudicare la gara del Serale sarà la giuria esterna, quest’anno rinnovata in toto. A loro il compito di votare ogni prova e stabilire vincitori e vinti delle varie sfide a squadre, che già nella prima puntata del 18 marzo porteranno a due eliminazioni.

Amici 2024, il serale: quante puntate

Quante puntate sono previste per Amici 2024, il serale, in onda su Canale 5? In tutto andranno in onda nove puntate: la prima sabato 23 marzo 2024; l’ultima (la finale) sabato 18 maggio 2024. Anche quest’anno il serale di Amici 24 non sarà in diretta, ma registrato nel corso della settimana. La finale invece sarà trasmessa in diretta e si potrà votare grazie al televoto. Ma vediamo insieme la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: sabato 23 marzo 2024

Seconda puntata: sabato 30 marzo 2024

Terza puntata: sabato 6 aprile 2024

Quarta puntata: sabato 13 aprile 2024

Quinta puntata: sabato 20 aprile 2024

Sesta puntata: sabato 27 aprile 2024

Settima puntata: sabato 4 maggio 2024

Ottava puntata: sabato 11 maggio 2024

Nona puntata (finale): sabato 18 maggio 2024

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Amici 2024, il serale? La messa in onda di ogni serata è prevista dalle ore 21,30 alle ore oo,50. La durata complessiva delle singole serate sarà quindi di circa 3 ore e 20 minuti (pause pubblicitarie incluse).

Streaming e tv

Dove vedere Amici 2024, il serale in diretta tv e live streaming? Lo show, come detto, va in onda il sabato sera alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.