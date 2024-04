Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 28 aprile 2024 su Canale 5

Oggi, domenica 28 aprile 2024, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda domenica 28 aprile 2024 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Oggi, domenica 28 aprile 2024, tanti ospiti nello studio di Silvia Toffanin. In primo piano Annalisa e Francesca Minetti, due sorelle unite da un legame speciale. Vedremo anche Alessandra Celentano, la storica professoressa di ballo di “Amici”, in una veste completamente nuova: quella di scrittrice, con il suo libro “Chiamatemi maestra”. La giornata sarà impreziosita dalla presenza del poliedrico Cristiano Malgioglio, ancora una volta giurato nel talent di Maria De Filippi.

Infine, Silvia Toffanin accoglierà per un’intensa intervista Carlotta Ferlito, ex ginnasta che sta attraversando un periodo di particolare dolore, e l’attrice Serpil Tamur, nota per il suo ruolo della “nonnina” Azize in “Terra Amara“, insieme a suo marito Uygur.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – domenica 28 aprile 2024 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.