Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 12 maggio 2024

Questa sera, domenica 12 maggio 2024, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 12 maggio 2024, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Giuseppe Brindisi intervista Matteo Salvini, Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. In apertura gli Stati Generali della Natalità, che hanno visto in questi giorni manifestazioni di rabbia e tensioni tra governo e studenti. Spazio poi a un dibattito sul “pandoro gate” che ha colpito l’influencer Chiara Ferragni: le telecamere della trasmissione sono state al Salone del libro di Torino, alla presentazione del nuovo libro di Selvaggia Lucarelli, che contiene nuove rivelazioni sul mondo Ferragnez. E ancora, il dibattito intorno mondo delle diete, con focus particolare sulla nuova e virale dieta carnivora e sul farmaco utilizzato dai diabetici che promette di fare perdere i chili in più. Infine, una pagina dedicata alle elezioni presidenziali in America, dove l’ex presidente Donald Trump, in corsa per un nuovo mandato, è accusato di aver pagato il silenzio di una ex pornostar.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, 12 maggio 2024, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.