Report: anticipazioni della puntata, in onda stasera 12 maggio 2024 su Rai 3

Questa sera, domenica 12 maggio 2024, va in onda in prima serata una puntata di Report, il programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 e condotto da Sigfrido Ranucci. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa puntata, a partire dalle ore 20,55. Di seguito le anticipazioni e i servizi della puntata di Report, in onda domenica 12 maggio 2024 su Rai 3.

I servizi e le inchieste di stasera

Le vite di Aldo Moro, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Pio La Torre e Piersanti Mattarella sono state sacrificate sull’altare dell’aspirazione italiana verso una maggiore indipendenza? Ma chi sono i veri responsabili delle loro morti? Queste domande, ancora oggi senza risposta, continuano a echeggiare, gettando un’ombra sulla verità storica e minando il legame tra cittadini e politica. Si apre con il reportage di Paolo Mondani con la collaborazione di Roberto Persia “I nemici di Moro e Falcone” la puntata di Report di oggi.

È chiaro che le Brigate Rosse, il presunto dossier mafia appalti, o la pista mafiosa nell’omicidio di Mattarella, non bastano a spiegare la complessità di quei momenti cruciali. Per comprendere appieno il contesto, è necessario immergersi nei loro mondi, nei loro sforzi instancabili per un cambiamento. Attraverso testimoni di spicco dell’epoca emergono dettagli di un’Italia sottoposta da sempre a una sorveglianza speciale.

A seguire, un aggiornamento su gli “oligarchi del mare”, di Luca Chianca con la collaborazione di Alessia Marzi. A gennaio 2023 “Report” si era occupato di Msc, la più grande compagnia di shipping al mondo, con il cuore in Italia e il portafoglio in Svizzera. Ma se a Ginevra c’è la sede principale, il suo quartier generale italiano di fatto è Genova. Era emerso quanto Msc fosse interessata all’ampliamento dello storico porto per poter far attraccare navi container sempre più grandi.

Un racconto che aveva messo in evidenza i rapporti consolidati tra il più grande armatore al mondo, Gianluigi Aponte di Msc, il più grande armatore genovese, Aldo Spinelli, socio di Msc, la politica regionale guidata da Giovanni Toti e l’allora presidente dell’autorità portuale di Genova, Paolo Emilio Signorini.

Martedì scorso Toti, Spinelli e Signorini sono stati arrestati per corruzione. L’accusa: denaro in cambio di favori. Nel mirino concessioni portuali, l’apertura di supermercati Esselunga, Rolex, cene e presunti finanziamenti illeciti alla politica.

Si chiude con “Il sindaco e il dipartimento misterioso” di Rosamaria Aquino con la collaborazione di Marzia Amico. Fiumicino, la città dell’aeroporto sul litorale romano, da un anno ha un nuovo sindaco: Mario Baccini. Baccini è stato deputato, sottosegretario agli Esteri, ministro della Funzione pubblica, vicepresidente del Senato e oggi mantiene ancora la carica di presidente del Microcredito, l’ente pubblico non economico che favorisce l’accesso al credito delle microimprese e delle categorie sociali maggiormente svantaggiate. Tra consulenze, grandi progetti come quello del porto crocieristico e spese per gli eventi, Report analizza la sua gestione del Comune. Tra i finanziamenti alla sua campagna elettorale, però, compare il sostegno di un dipartimento di un’università sconosciuta persino al sindaco. Chi c’è dietro? Report vi aspetta questa sera, domenica 12 maggio 2024, in prima serata dalle ore 20,55 su Rai 3.