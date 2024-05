Jason Bourne: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, domenica 12 maggio 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Jason Bourne, film del 2016 diretto da Paul Greengrass. Quinto film della serie di Bourne, è il sequel di The Bourne Ultimatum – Il ritorno dello sciacallo del 2007. Nei panni del protagonista Jason Bourne c’è sempre Matt Damon. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Dopo dieci anni di latitanza l’ex sicario della CIA Jason Bourne si trova in Grecia, dove si procura da vivere e si tiene in forma partecipando ad alcuni incontri clandestini di pugilato. Intanto a Reykjavík Nicky Parsons riesce ad hackerare alcuni file dell’Agenzia, riguardanti operazioni segrete, come il nuovissimo progetto Ironhand, che riguarda la creazione di un nuovo tipo di piattaforma (EXCOON), in grado di fornire internet gratuito a tutti, che ha però come scopo finale quello di tracciare e spiare tutti i server degli americani. L’operazione viene sabotata da Heather Lee, nuovo capo della divisione di cyber sicurezza, che non riesce a fermare il download ma inserisce un programma che funziona da segnalatore.

Il direttore Robert Dewey invia quindi un agente veterano (denominato asset, ovvero risorsa), ad eliminare Jason e Nicky, che si sono dati appuntamento a piazza Syntagma, ad Atene, dove si sta tenendo una rivolta di manifestanti. Nicky rivela a Jason che ha scoperto che in realtà la CIA lo stava tenendo sotto controllo sin dai tempi in cui prestava servizio nella Delta Force e che dietro la creazione di Treadstone potrebbe esserci proprio il padre di Jason, Richard Webb, un analista dell’Agenzia morto anni prima in un attentato terroristico.

La donna però non fa in tempo a dire altro che i due vengono attaccati dagli agenti. Riusciti a scappare a bordo di una moto, vengono però intercettati dall’asset, che spara a Nicky, la quale, poco prima di morire, consegna a Jason la chiave di una cassetta di sicurezza al cui interno troverà una chiave USB criptata. Impossibilitato ad accedere ai dati della chiavetta, Jason si rivolge a Berlino all’hacker Christian Dassault, un amico di Nicky, il quale però, aprendola, attiva involontariamente il segnalatore che permette all’Agenzia di localizzare la loro posizione.

Tramite un cellulare presente nella stanza, l’agente Lee riesce a cancellare tutti i file, però Jason riesce a leggere alcune informazioni. L’hacker attacca Jason perché vorrebbe prendere i dati della chiavetta per pubblicarli tutti online, cosa a cui Bourne non è interessato, ma l’ex agente riesce facilmente a renderlo inoffensivo.

Jason Bourne: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Jason Bourne, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Matt Damon: Jason Bourne

Alicia Vikander: Heather Lee

Tommy Lee Jones: Robert Dewey

Riz Ahmed: Aaron Kalloor

Vincent Cassel: l’asset

Julia Stiles: Nicky Parsons

Ato Essandoh: Craig Jeffers

Scott Shepherd: Edwin Russell

Gregg Henry: Richard Webb

Bill Camp: Malcolm Smith

Vinzenz Kiefer: Christian Dassault

Stephen Kunken: Baumen

Streaming e tv

Dove vedere Jason Bourne in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 12 maggio 2024 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.