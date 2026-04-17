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Dalla strada al palco Special 2026: le anticipazioni della seconda puntata

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Dalla strada al palco Special 2026: le anticipazioni della seconda puntata

Questa sera, venerdì 17 aprile 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Dalla strada al palco Special, la nuova edizione dello show che quest’anno vede tante novità. A cominciare dal fatto che non ci sarà una vera e propria conduzione, ma una giuria d’eccezione formata da Bianca Guaccero, Carlo Conti (ideatore del format), Mara Venier e Nino Frassica. Il programma si rinnova con una formula inedita che mette al centro il racconto e le esibizioni degli artisti, dando vita a un people show corale. Il palco si trasforma in una vera e propria piazza dello spettacolo, accogliendo performer di ogni genere provenienti dall’Italia e dal mondo. Ne nasce un viaggio coinvolgente nell’universo degli artisti di strada, tra storie straordinarie, talento, passione e creatività, in un racconto capace di esaltarne l’energia e l’espressività. Scopriamo tutte le novità e le anticipazioni.

Conduttori, giudici, giuria, concorrenti, cast

Tante le novità nel cast di questo Dalla strada al palco special. Non troviamo più Nek in conduzione, affiancato lo scorso anno da Bianca Guaccero. In questa edizione non ci sarà più una conduzione fissa, ma la presenza di una giuria di vip fissa, composta da: Bianca Guaccero, Carlo Conti (ideatore del format), Mara Venier e Nino Frassica. Un quartetto d’eccezione per un format ormai apprezzato dal pubblico e che si rinnova.

Il format continuerà a dare spazio agli artisti di strada, offrendo loro la possibilità di esibirsi su un grande palcoscenico televisivo e conquistare il titolo di miglior street performer d’Italia. Ma le novità non finiscono qui. Infatti è prevista una tribuna composta da sei bambini provenienti da tutta Italia.

Per ogni puntata di Dalla strada al palco Special si esibiranno artisti di strada provenienti da tutto il mondo. Non mancheranno poi ospiti famosi che li supporteranno sul palco, affiancati dalla band live diretta dal maestro Enrico Melozzi. La giuria (chiamata passanti importanti) decreterà, puntata per puntata, non solo il vincitore della singola serata ma anche colui o colei che andrà in finale per concorrere al titolo di miglior artista di strada d’Italia al quale verrà corrisposto un premio di 10mila euro in gettoni d’oro.

Tra gli ospiti speciali della settimana anche Alex Britti e i Gipsy Kings by Andrè Reyes.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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