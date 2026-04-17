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Dalla strada al palco Special 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Dalla strada al palco Special 2026 streaming e diretta tv: dove vedere seconda puntata

Questa sera, venerdì 17 aprile 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Dalla strada al palco Special, la nuova edizione dello show che quest’anno vede tante novità. A cominciare dal fatto che non ci sarà una vera e propria conduzione, ma una giuria d’eccezione formata da Bianca Guaccero, Carlo Conti (ideatore del format), Mara Venier e Nino Frassica. Dove vedere Dalla strada al palco Special in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il talent, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Il programma si rinnova con una formula inedita che mette al centro il racconto e le esibizioni degli artisti, dando vita a un people show corale.

Dalla strada al palco Special streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Dalla strada al palco Special 2026 su Rai 1? In tutto sei puntate, in onda su Rai 1 dal 10 aprile 2026 in prima serata. Ecco la programmazione completa.

  • Prima puntata: 10 aprile 2026 TRASMESSA
  • Seconda puntata: 17 aprile 2026 OGGI
  • Terza puntata: 24 aprile 2026
  • Quarta puntata: 1 maggio 2026
  • Quinta puntata: 8 maggio 2026
  • Sesta puntata: 15 maggio 2026
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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