Makari: anticipazioni (trama e cast) della sesta puntata in replica su Rai 1, 12 maggio 2024

Stasera, domenica 12 maggio 2024, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda in replica la sesta puntata di Makari, la prima stagione della serie tv tratta dalle opere di Gaetano Savatteri (Sellerio Editore), per la regia di Michele Soavi e la sceneggiatura di Francesco Bruni, Salvatore De Mola, Leonardo Marini e Attilio Caselli. Protagonista Claudio Gioè. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama e anticipazioni

Il rapporto tra Saverio e Suleima non migliora: la ragazza è molto impegnata a co-dirigere con Teodoro l’innovativo progetto de “La Città del Sole”. Suleima sta crescendo e cambiando, e Saverio teme che tutto questo la allontanerà irrimediabilmente da lui. Per distrarsi l’uomo accetta l’invito di un vecchio amico, don Franco Pitrone, a un convegno di “Onestà e Giustizia”, un’importante associazione che lotta contro la mafia. In Saverio, accompagnato da Peppe, si riaccende la passione per il mondo del giornalismo, che aveva deciso di buttarsi alle spalle, una tentazione così forte da poterlo strappare via da Macari; al convegno incontra nuovamente Marina Tadde, accompagnata dalla collega giornalista Angela Pezzella, che inizia a provarci spudoratamente con lui.

Al convegno viene assassinato a coltellate Simone Triassi, illustre giornalista e scrittore, con il quale Saverio e Franco erano colleghi quando tutti e tre lavoravano nel giornalismo nella cronaca nera. Nella camera di Triassi non c’è alcun segno di colluttazione e i piedi non presentano abrasioni, perciò l’uomo deve essere uscito da solo, scalzo e in pigiama, ed incontrato un ospite del convegno, che poi l’avrebbe ammazzato. Il vicequestore Randone fa arrestare Giulio Racano, l’ex sottosegretario che licenziò in tronco Saverio per un comunicato stampa sbagliato, perché, analizzando il computer portatile di Triassi, hanno scoperto che stava scrivendo un articolo proprio su Racano in cui lo accusava di corruzione, peculato, abuso d’ufficio, traffico di influenze, eccetera; inoltre c’è una testimone, Alida, che ha visto Racano e Triassi discutere in corridoio poco dopo mezzanotte.

Makari: il cast

Abbiamo visto la trama di Makari, ma qual è il cast completo della fiction di Rai 1? Protagonista Claudio Gioè, che interpreta il ruolo di Saverio Lamanna, giornalista caduto in disgrazia proprio all’apice della carriera, che torna in Sicilia per rifarsi una vita. Accanto a lui, tra gli interpreti principali della serie, ci sono Domenico Centamore, nel ruolo dello stravagante e affezionato Peppe Piccionello, amico d’infanzia ritrovato, e Ester Pantano che interpreta Suleima la studentessa di architettura di cui si innamora Lamanna. Nel cast di Makari anche: Filippo Luna e Sergio Vespertino, rispettivamente il Vicequestore Randone e il Maresciallo Guareschi. Poi Tuccio Musumeci, il padre di Saverio. Nelle scene ambientate nel passato, il piccolo Saverio è interpretato da Francesco Occhipinti, sua madre da Vanessa Gallipoli e il padre da Antonio Liotta.

Streaming e tv

Dove vedere la sesta puntata di Makari in diretta tv, live streaming e replica? Come detto, la serie tv va in onda oggi – domenica 12 maggio 2024 – alle ore 21,25 in replica su Rai 1 (canale 1 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet. Vi siete persi la puntata? Niente panico. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperarle tutte (sono già disponibili) grazie alla funzione on demand.