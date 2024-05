Amici 2024, il serale: le anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) della settima puntata, 12 maggio

Stasera, domenica 12 maggio 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda l’ottava puntata (semifinale) del Serale di Amici 2024. Quindici allievi si sfideranno per aggiudicarsi la vittoria di questa edizione del talent show, condotta ancora una volta da Maria De Filippi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

La puntata di oggi è stata registrata nei giorni scorsi. Ospiti Irama e gli Articolo 31, mentre non mancherà anche uno spazio dedicato all’ironia e alla comicità, con l’arrivo di Geppi Cucciari.

Stando alle anticipazioni circolate in rete, la prima manche ha visto aprire le danze alla squadra di Celentano e Zerbi che hanno visto la vittoria della ballerina Marisol, che batte sia Mida che Sarah, situazione che si ripete anche nella seconda manche, ma stavolta è Dustin a vincere dopo le esibizioni di Mida prima e poi di Sarah. La terza manche vede, invece, la vittoria di Sarah su Holden, mentre Petit con la sua esibizione guadagna punti, segnando così il destino di Sarah e Mida.

Una volta concluse le tre fasi della puntata, quindi, arriva il momento di comunicare chi, tra gli allievi restanti, accederà all’ultimo step di questo percorso ormai iniziato lo scorso settembre. In finale, infatti, ci sono Holden, Petit, Marisol e Dustin. Al ballottaggio finale, quindi, sono arrivati Mida e Sarah, ma non si sa ancora chi dovrà abbandonare la scuola tra i due…

Amici 2024, il serale: tutti gli allievi

Quali sono gli allievi ammessi al Serale di Amici 2024? Come detto si tratta di 15 allievi. Ecco tutti i cantanti ammessi al serale:

Le squadre

I vari allievi ammessi al Serale di Amici 2024, in onda su Canale 5, sono stati divisi per squadre. In tutto tre, ciascuna capitanata da un coach di ballo e uno di canto. Ecco tutti i nomi dei rispettivi team:

Squadra Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo

Kumo (Tiziano Coiro, ballo)

(Tiziano Coiro, ballo) Lucia Ferrari (ballo)

(ballo) Mida (Christian Prestato, canto)

(Christian Prestato, canto) Nicholas Borgogni (ballo hip-hop)

(ballo hip-hop) Sarah Toscano (canto)

(canto) Sofia Cagnetti (ballo)

Squadra Rudy Zerbi e Alessandra Celentano

Dustin Taylor (ballo)

(ballo) Holden (Joseph Carta, canto)

(Joseph Carta, canto) Marisol Castellanos (ballo)

(ballo) Petit (Salvatore Moccia, canto)

Squadra Anna Pettinelli e Raimondo Todaro