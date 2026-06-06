L’ultima cena: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, sabato 6 giugno 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda L’ultima cena, film del 2025 diretto da Mauro Borrelli con Jamie Ward, James Faulkner, Robert Knepper, Henry Garrett, James Oliver Wheatley, Daniel Fathers, Nathalie Rapti Gomez, Ben Dilloway. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Gesù riunisce i suoi dodici apostoli per un’ultima cena, durante la quale vengono svelati i segreti e le motivazioni nascoste che sottendono al tradimento di un amico. “Ho affrontato questa storia con un profondo rispetto per l’accuratezza storica – ha spiegato il regista – dando vita all’Ultima Cena come potrebbe essere avvenuta realmente, con ambientazioni autentiche e un forte senso di realismo. Ho voluto catturare quel fragile equilibrio tra amore e tradimento, vita e sacrificio”.

L’ultima cena: il cast

Abbiamo visto la trama de L’ultima cena, ma qual è il cast completo del film? Tra gli attori principali: Jamie Ward, James Faulkner, Robert Knepper, Henry Garrett, James Oliver Wheatley, Daniel Fathers, Nathalie Rapti Gomez, Ben Dilloway.

Streaming e tv

Dove vedere L’ultima cena in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 6 giugno 2026 – alle ore 21,20 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.