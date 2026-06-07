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Cobolli Zverev streaming e diretta tv: dove vedere la finale del Roland Garros 2026

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AGF
di Antonio Scali
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Cobolli Zverev streaming e diretta tv: dove vedere la finale del Roland Garros 2026, orario, canale, in chiaro, Nove, a che ora

Questo pomeriggio, domenica 7 giugno 2026, alle ore 15 scendono in campo il nostro Flavio Cobolli contro Alexander Zverev nella finale del Roland Garros 2026. Il tennista azzurro ha raggiunto l’ultimo atto dello Slam di Parigi senza scendere in campo a causa del ritiro di Matteo Arnaldi, colpito da un virus nelle ore precedenti alla semifinale. Zverev ha invece dovuto faticare ben tre ore per piegare Jakub Mensik sul Philippe-Chatrier. I due tennisti si sono affrontati in 4 precedenti, con il tedesco che conduce 3-1. Ma dove vedere in tv e in streaming la finale del Roland Garros 2026 in tv e in streaming tra Cobolli e Zverev? Per questo grande evento viene garantita la diretta in chiaro, sul Nove, al tasto nove del digitale terrestre. Oltre ovviamente che su Eurosport, visibile anche tramite Dazn. Ecco tutte le informazioni.

In tv, canale, orario

Appuntamento questo pomeriggio, 7 giugno 2026, alle ore 15 in diretta in chiaro sul Nove, con prepartita dalle ore 14.30. Warner Bros. Discovery detiene i diritti televisivi esclusivi del Roland Garros, in forza di un contratto valido fino al 2030.

Cobolli Zverev streaming live

Le partite – compresa ovviamente la finale di oggi – sono trasmesse a pagamento su Eurosport, distribuito sia attraverso le piattaforme streaming del gruppo (Hbo Max e Discovery+) sia tramite operatori terzi come Dazn, Timvision e Prime Video. Proprio con questi partner è stato necessario un confronto per ottenere il nulla osta alla trasmissione in chiaro della finale.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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