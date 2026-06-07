Guardia del corpo: trama, cast e streaming del film

Questa sera, domenica 7 giugno 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Guardia del corpo (The Bodyguard), film del 1992 diretto da Mick Jackson, con protagonisti Whitney Houston e Kevin Costner. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Frank Farmer, un ex agente della scorta presidenziale che si è dedicato alla ben più redditizia professione di guardia personale, viene contattato da Bill Devaney, manager della bella cantante e attrice Rachel Marron, per vigilare sull’incolumità della donna che riceve lettere minatorie da uno sconosciuto. Dapprima riluttante, Farmer si lascia convincere e cerca di rendere efficienti i sistemi di sicurezza assai precari che proteggono la principesca villa di Rachel e del figlio Fletcher. Ben presto Frank deve affrontare il carattere arrogante della donna e del suo addetto stampa e, dopo aver sottratto l’attrice agli esiti di una pericolosa apparizione in un locale sovraffollato, arriva alle vie di fatto con Tony, il corpulento guardaspalle. Convince Rachel a mantenere una condotta più prudente e la accompagna fuori a cena. I due, affascinati l’uno dall’altra, trascorrono la notte assieme.

Guardia del corpo (The Bodyguard): il cast

Abbiamo visto la trama di Guardia del corpo (The Bodyguard), ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Whitney Houston: Rachel Marron

Kevin Costner: Frank Farmer

Gary Kemp: Sy Spector

Bill Cobbs: Bill Devaney

Tomas Arana: Greg Portman

Michele Lamar Richards: Nicki Marron

Ralph Waite: Herb Farmer

Mike Starr: Tony Scipelli

Christopher Birt: Henry

DeVaughn Nixon: Fletcher Marron

Gerry Bamman: Ray Court

Joe Urla: Minella

Debbie Reynolds: sé stessa

Streaming e tv

Dove vedere Guardia del corpo (The Bodyguard) in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera, domenica 7 giugno 2026, alle ore 21,20 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.