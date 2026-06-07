Ascolti tv sabato 6 giugno: Pino è, Ciao Darwin, Sapiens

Ascolti tv sabato 6 giugno 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 6 giugno2026? Su Rai 1 è andato in onda Pino è… Il viaggio del musicante. Su Rai 2 Land. Su Rai 3 Sapiens. Su Rete 4 L’ultima cena. Su Canale 5 Ciao Darwin. Su Italia 1 Belle e Sebastien – Amici per sempre. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 6 giugno 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.