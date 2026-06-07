Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) dell’ottava puntata

Questa sera, domenica 7 giugno 2026, alle ore 21.20 su Canale 5 va in onda l’ottava puntata di Racconto di una notte, la nuova dizi turca che appassionerà il pubblico dell’ammiraglia Mediaset. La serie, che in Turchia è stata trasmessa divisa in trentacinque episodi, ciascuno lungo più di due ore, in Italia sarà frammentata in oltre cento appuntamenti più brevi e si suppone, dunque, che accompagnerà il pubblico ben oltre la stagione primaverile.

Anticipazioni e trama

Mahir viene reintegrato nelle forze dell’ordine. Riceve una telefonata da Rasit, il quale gli comunica di essere riuscito a farlo trasferire nel dipartimento di Istanbul, sotto al suo comando. Intanto, Selim è deciso a passare la notte con Canfeza. La ragazza è terrorizzata e chiede invano aiuto alla nonna, che è chiusa fuori dalla stanza. Quando ogni speranza sembra essere svanita, entra Mahir, che mette Selim al tappeto e porta via Canfeza. I due stanno per scappare, quando Selim li raggiunge, ma, prima che questo possa sparare a Mahir, viene colpito alle spalle da Kursat. L’uomo è in condizioni critiche e viene operato con urgenza. Quando Rasit chiede a Kursat la dinamica dell’attacco, l’uomo risponde che non sa chi sia stato a sparare a Selim. Intanto, Mahir porta Canfeza a Denizli e, in uno dei luoghi dove tutto è iniziato, Canfeza si trova davanti un Mahir completamente diverso dall’uomo che amava…

Canfeza accetta le condizioni di Mahir ed è determinata a sposarlo, nella speranza di riuscire col tempo a fargli cambiare idea su di lei, tuttavia Mahir appare sempre più freddo e ostile nei suoi confronti. Per Sare e Mavis arriva il momento di lasciare la casa di Salih: i tre si salutano con l’augurio di rivedersi presto. Le due vengono accompagnate nella loro nuova casa, dove ad attenderle c’è Ezra. Afet e Süreyya sembrano sempre più in confidenza e insieme organizzano la distribuzione gratuita di lokma calde davanti alla residenza Yilmaz. Quando Sevde arriva, resta profondamente turbata. Mahir e Canfeza si sposano ufficialmente. Nel frattempo, Ferman chiede aiuto a Sevde per riuscire a far entrare Efsane nella casa degli Yilmaz. Mahir e Canfeza trascorrono la notte a Denizli, a casa di Mahir. Lei tenta un riavvicinamento, ma lui la respinge e le rinfaccia di averlo deluso troppe volte. Intanto, alla residenza degli Yilmaz arriva la notizia che Mahir si trova a Denizli con Canfeza…

Streaming e tv

Dove vedere Racconto di una notte in tv e streaming? Appuntamento in prima serata su Canale 5 ogni domenica alle 21.30 dopo La ruota della fortuna a partire dal 12 aprile 2026. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.