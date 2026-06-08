Ascolti tv domenica 7 giugno: Grecia-Italia, Racconto di una notte

Ascolti tv domenica 7 giugno 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 7 giugno2026? Su Rai 1 è andato in onda l’amichevole Grecia-Italia. Su Rai 3 Presa Diretta. Su Rete 4 Guardia del corpo. Su Canale 5 Racconto di una notte. Su Italia 1 Il ricco, il povero e il maggiordomo. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 7 giugno 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.