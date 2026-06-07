Il ricco, il povero e il maggiordomo: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, domenica 7 giugno 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Il ricco, il povero e il maggiordomo, film del 2014 diretto da Aldo, Giovanni e Giacomo e Morgan Bertacca, interpretato da Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il dottor Giacomo Maria Poretti è un ricco intermediario di Milano che si è lanciato in un grosso e rischioso investimento nel Burgundi, stato africano caratterizzato da una rilevante instabilità politica. Un pomeriggio, di ritorno dal lavoro, assieme al suo maggiordomo ed autista Giovanni, investe con la sua Maserati Ghibli Aldo, un venditore ambulante abusivo in fuga dalle forze dell’ordine (quando si erano trovati davanti le bancarelle, il dottore aveva imposto a Giovanni di svoltare a destra nonostante fosse vietato).

I due lo portano nella villa di Giacomo e, per evitare di passare alle vie legali, si mettono d’accordo affinché Aldo, il giorno dopo, ritorni per ritirare una somma di 1000 euro come indennizzo. Aldo, che è bramato da diverse donne, torna quindi dalla madre Calcedonia, che, come è solita fare, lo rimprovera per non aver mai combinato nulla di utile nella sua vita, mentre Dolores, altra colf venezuelana di Giacomo e compagna di Giovanni, convince quest’ultimo a sposarla.

Il giorno dopo Aldo, che nel tempo libero è anche l’allenatore della multietnica e mai vincente squadra di calcetto dei ragazzini dell’oratorio di Padre Amerigo, torna alla villa di Giacomo per farsi dare la somma pattuita, che però il broker abbassa e per di più lo costringe a guadagnarsela svolgendo diversi lavori domestici. Poco dopo, tuttavia, Giacomo viene a sapere dal notiziario che nel Burgundi si è verificato un colpo di stato con conseguente default finanziario, e il suo investimento si è quindi risolto nel fallimento più completo, privandolo pressoché di tutto, compreso il tesoretto di Giovanni, che il maggiordomo gli aveva affidato fino al suo pensionamento e sul quale contava per avere i soldi per sposarsi.

Dolores, infuriata con Giovanni, decide di tornare in Venezuela, mentre Giovanni e Giacomo finiscono in mezzo alla strada, sebbene la direttrice della banca di Giacomo, Assia, si dica interessata al progetto di finanziamento che questi le sottopone, chiedendo però due settimane di tempo per pensarci. Aldo decide quindi di ospitare Giovanni e Giacomo a casa della madre, che accetta riluttante. Giovanni e Giacomo scoprono quindi che Aldo è sonnambulo e che è stato piantato in asso sull’altare dalla sua promessa sposa, fatto di cui presenta le conseguenze nel suo sonnambulismo e per il quale si tiene sempre a distanza dalle donne che lo corteggiano; Aldo quindi non è riuscito a realizzare gli unici due progetti a cui teneva davvero nella vita, cioè sposarsi ed avviare una bancarella in regola.

Il ricco, il povero e il maggiordomo: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il ricco, il povero e il maggiordomo, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Aldo Baglio: Aldo / Samir Uzmin

Giovanni Storti: Giovanni

Giacomo Poretti: Dott. Giacomo Maria Poretti

Giuliana Lojodice: Calcedonia Randone

Francesca Neri: Assia

Sara D’Amario: Camilla

Massimo Popolizio: padre Amerigo

Rosalia Porcaro: Samantha

Guadalupe Lancho: Dolores

Giovanni Esposito: poliziotto dell’aeroporto

Christian Ginepro: burocrate

Chiara Sani: Luana

Pietro Sarubbi: kebabbaro

Streaming e tv

Dove vedere Il ricco, il povero e il maggiordomo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 7 giugno 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.