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Messa in tv 7 giugno 2026, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming

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Credit: AGF
di Giovanni Macchi
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Messa in tv 7 giugno 2026, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming, diretta, programma, canale, a che ora

Dove vedere la Messa in tv oggi, 7 giugno 2026? Un appuntamento imperdibile per tanti fedeli, magari impossibilitati di recarsi in chiesa, e che per questo seguono con passione e interesse la Messa in tv, in particolare la domenica mattina, su Rai 1 e Canale 5, ma anche su Tv2000. Se non siete a casa, ecco come fare per seguire la messa in tv oggi, 7 giugno.

In tv e streaming: orario e canale

Potete seguire la Messa in diretta tv su Rai 1 oggi, 7 giugno 2026, alle ore 9,50 da Madrid, Plaça de Cibeles presieduta da Papa Leone XIV e Processione del Corpus Domini. Presente anche la diretta streaming su RaiPlay. Su Canale 5 la Messa andrà in onda alle ore 10. Su TV 2000 (Canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alla Messa alle ore 8.30 e alle 19. Diretta streaming sul player di Tv2000 disponibile gratuitamente sulla pagina Live del sito ufficiale www.tv2000.it su PC, smartphone o tablet. Alle 12 su Rai 1 e Tv2000 la recita dell’Angelus con Papa Leone XIV.

Il programma

Rai 1
Ore 9,50 – Santa Messa da Madrid, Plaça de Cibeles presieduta da Papa Leone XIV e Processione del Corpus Domini

Canale 5
Ore 10 – Santa Messa

TV2000
Ore 8.30 – Santa Messa
Ore 19 – Santa Messa

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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