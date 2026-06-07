Presa Diretta: anticipazioni e servizi della puntata, stasera 7 giugno 2026 su Rai 3

Questa sera, domenica 7 giugno 2026, va in onda in prima serata Presa Diretta, la nuova edizione del programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 e condotto da Riccardo Iacona. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa puntata, a partire dalle ore 21,20. Di seguito le anticipazioni e i servizi della nuova puntata di Presa Diretta, in onda domenica 7 giugno 2026 alle ore 21,20 su Rai 3.

Anticipazioni

Un viaggio negli Stati Uniti per capire come la destra religiosa americana stia influenzando il programma politico di Donald Trump. Questa sera, domenica 7 giugno, alle 21.15 su Rai 3 torna “Presa Diretta” con la riproposizione delle migliori inchieste della squadra di Riccardo Iacona, in attesa del nuovo ciclo previsto dopo l’estate.

La prima puntata, “Trump, l’uomo di Dio”, conduce il pubblico tra le organizzazioni dei protestanti evangelici fondamentalisti che raccolgono decine di milioni di fedeli e che hanno sostenuto in massa Donald Trump nelle ultime elezioni. Nel periodo in cui il presidente degli Stati Uniti attacca Papa Leone XIV e i suoi appelli alla pace, l’inchiesta cerca di comprendere come la destra religiosa americana stia incidendo sulle scelte politiche dell’amministrazione Trump, tra attacchi ai diritti civili, alla scienza e alla libertà di ricerca nelle università. Uno sguardo che si allarga anche all’Italia per capire se e in che misura ci sia chi guarda alle politiche del presidente americano come a un modello da seguire. “Presa Diretta” è un programma di Riccardo Iacona, con il coordinamento giornalistico di Maria Cristina De Ritis.

Presa Diretta vi aspetta questa sera, domenica 7 giugno 2026, in prima serata dalle ore 21,20 su Rai 3.