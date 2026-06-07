Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:08
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Presa Diretta: le anticipazioni della puntata di stasera, 7 giugno 2026, su Rai 3

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Presa Diretta: anticipazioni e servizi della puntata, stasera 7 giugno 2026 su Rai 3

Questa sera, domenica 7 giugno 2026, va in onda in prima serata Presa Diretta, la nuova edizione del programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 e condotto da Riccardo Iacona. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa puntata, a partire dalle ore 21,20. Di seguito le anticipazioni e i servizi della nuova puntata di Presa Diretta, in onda domenica 7 giugno 2026 alle ore 21,20 su Rai 3.

Anticipazioni

Un viaggio negli Stati Uniti per capire come la destra religiosa americana stia influenzando il programma politico di Donald Trump. Questa sera, domenica 7 giugno, alle 21.15 su Rai 3 torna “Presa Diretta” con la riproposizione delle migliori inchieste della squadra di Riccardo Iacona, in attesa del nuovo ciclo previsto dopo l’estate.

La prima puntata, “Trump, l’uomo di Dio”, conduce il pubblico tra le organizzazioni dei protestanti evangelici fondamentalisti che raccolgono decine di milioni di fedeli e che hanno sostenuto in massa Donald Trump nelle ultime elezioni. Nel periodo in cui il presidente degli Stati Uniti attacca Papa Leone XIV e i suoi appelli alla pace, l’inchiesta cerca di comprendere come la destra religiosa americana stia incidendo sulle scelte politiche dell’amministrazione Trump, tra attacchi ai diritti civili, alla scienza e alla libertà di ricerca nelle università. Uno sguardo che si allarga anche all’Italia per capire se e in che misura ci sia chi guarda alle politiche del presidente americano come a un modello da seguire. “Presa Diretta” è un programma di Riccardo Iacona, con il coordinamento giornalistico di Maria Cristina De Ritis.

Presa Diretta vi aspetta questa sera, domenica 7 giugno 2026, in prima serata dalle ore 21,20 su Rai 3.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Il ricco, il povero e il maggiordomo: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) dell’ottava puntata
TV / Guardia del corpo: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ti potrebbe interessare
TV / Il ricco, il povero e il maggiordomo: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) dell’ottava puntata
TV / Guardia del corpo: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Cobolli Zverev streaming e diretta tv: dove vedere la finale del Roland Garros 2026
TV / Ascolti tv sabato 6 giugno: Pino è, Ciao Darwin, Sapiens
TV / Messa in tv 7 giugno 2026, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming
TV / Sapiens – Un solo pianeta: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 6 giugno
TV / L’ultima cena: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Belle e Sebastien – Amici per sempre: tutto quello che c’è da sapere
TV / Pino è – Il viaggio del musicante: tutto quello che c’è da sapere
Ricerca