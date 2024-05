Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 12 maggio 2024 su Canale 5

Oggi, domenica 12 maggio 2024, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda domenica 12 maggio 2024 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Oggi, domenica 12 maggio 2024, tanti ospiti nello studio di Silvia Toffanin. In primo piano Al Bano con Jasmine Carrisi. In studio la storia di Ermal Meta, appena uscito con il suo ultimo album e presto papà di una bimba. A Verissimo la drammatica vicenda e la battaglia di Roberta e Roberto, genitori di Alessandro Venturelli, il ragazzo scomparso misteriosamente dalla loro casa di Sassuolo il 5 dicembre 2020 e non ancora ritrovato.

Direttamente da Amici sarà a Verissimo la coppia di professori composta da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Infine, per tutti gli appassionati di Terra amara, saranno ospiti Sibel Taşçıoğlu e Yeliz Doğramacılar, le attrici che interpretano nella serie Şermin e Füsun.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – domenica 12 maggio 2024 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.