Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:02
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 19 aprile 2026

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 19 aprile 2026

Questa sera, domenica 19 aprile 2026, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal Coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal Coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 19 aprile 2026.

Le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Al centro del nuovo appuntamento con “Fuori dal coro” ci sarà un ampio approfondimento sul tema dell’immigrazione. Nel corso della serata il programma condotto da Mario Giordano affronterà alcuni recenti casi di cronaca come la vicenda di Babou Jallow, il ragazzo gambiano che, nonostante l’aggressione ai danni di quattro poliziotti a Pesaro, è tornato a piede libero. Inoltre andrà in onda un reportage sulle manifestazioni andata in scena a Milano ieri, sabato 18, mentre la Lega sfilava verso Piazza Duomo per una manifestazione dei Patrioti europei, diversi cortei di protesta scendevano in strada nel capoluogo lombardo. Infine spazio a un’inchiesta dedicata al mondo dei sedicenti guru che invitano ad adottare stili di vita estremi e potenzialmente pericolosi per raggiungere la perfezione estetica.

Fuori dal coro: diretta tv e streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming Fuori dal coro? Il programma viene trasmesso stasera – domenica 19 aprile 2026 – su Rete 4 a partire dalle ore 21,25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma il talk di Mario Giordano è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Infinity, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.

Come vedere Rete 4 in streaming
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 19 aprile 2026
TV / Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata
TV / Zelig On: anticipazioni, comici e ospiti dello show su Italia 1
Ti potrebbe interessare
TV / Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 19 aprile 2026
TV / Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata
TV / Zelig On: anticipazioni, comici e ospiti dello show su Italia 1
TV / Roberta Valente – Notaio in Sorrento: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata
TV / Roberta Valente – Notaio in Sorrento streaming e diretta tv: dove vedere seconda puntata
TV / Report: le anticipazioni della puntata di stasera, 19 aprile 2026, su Rai 3
TV / Ieri, oggi, domani: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Racconto di una notte streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata
TV / Ascolti tv sabato 18 aprile: Canzonissima, Amici, Mine vaganti
TV / Canzonissima: le anticipazioni della quinta puntata
Ricerca