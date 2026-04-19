Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 19 aprile 2026

Questa sera, domenica 19 aprile 2026, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal Coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal Coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 19 aprile 2026.

Le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Al centro del nuovo appuntamento con “Fuori dal coro” ci sarà un ampio approfondimento sul tema dell’immigrazione. Nel corso della serata il programma condotto da Mario Giordano affronterà alcuni recenti casi di cronaca come la vicenda di Babou Jallow, il ragazzo gambiano che, nonostante l’aggressione ai danni di quattro poliziotti a Pesaro, è tornato a piede libero. Inoltre andrà in onda un reportage sulle manifestazioni andata in scena a Milano ieri, sabato 18, mentre la Lega sfilava verso Piazza Duomo per una manifestazione dei Patrioti europei, diversi cortei di protesta scendevano in strada nel capoluogo lombardo. Infine spazio a un’inchiesta dedicata al mondo dei sedicenti guru che invitano ad adottare stili di vita estremi e potenzialmente pericolosi per raggiungere la perfezione estetica.

Fuori dal coro: diretta tv e streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming Fuori dal coro? Il programma viene trasmesso stasera – domenica 19 aprile 2026 – su Rete 4 a partire dalle ore 21,25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma il talk di Mario Giordano è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Infinity, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.