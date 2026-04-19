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Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Questa sera, 19 aprile 2026, alle ore 21.20 su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Racconto di una notte, la nuova dizi turca che appassionerà il pubblico dell’ammiraglia Mediaset. La serie, che in Turchia è stata trasmessa divisa in trentacinque episodi, ciascuno lungo più di due ore, in Italia sarà frammentata in oltre cento appuntamenti più brevi e si suppone, dunque, che accompagnerà il pubblico ben oltre la stagione primaverile.

Anticipazioni e trama

E’ il giorno delle nozze tra Selim e Canfeza, ma la ragazza è disperata. Mentre attende gli invitati, nota anche Mahir. Sare indaga su di lui e riferisce a Canfeza, che capisce come il suo sogno premonitore la stesse guidando verso il destino. Con uno stratagemma, fugge dalle nozze e manda un messaggio a Mahir, chiedendogli di raggiungerla alla grotta. Mahir, presente al matrimonio per sospetti su illeciti, corre da lei. Nella grotta, Canfeza gli chiede di mantenere la promessa e sposarla, ma quando Mahir scopre chi è, si tira indietro. Intanto, Kürşat, in preda al panico nella tenuta dei Kilimci, sa che se non farà sposare sua figlia a Selim, rischia una terribile vendetta. Chiama a raccolta i suoi uomini per catturare la ragazza, ignaro che Selim ha già fatto sparire il camion con la merce. Rasit si unisce alle indagini e scopre rapidamente che l’uomo che ha portato via Canfeza dal ristorante la sera prima era proprio Mahir.

Mahir e Canfeza sono in fuga nei boschi. Canfeza conduce Mahir fino a un vecchio rifugio usato dai cacciatori. Nel frattempo, Afet impone a suo marito di trovare Mahir e convincerlo, con le buone o con le cattive, ad andare da loro per sposare Sila, così da mantenere la parola data a Gulizar. Mert, l’hacker contattato da Mahir per tenere d’occhio Orhan, gli manda la registrazione di una telefonata proprio tra Orhan e Savas in cui quest’ultimo informa Orhan che il camion con la merce non è più in casa e che Selim lo farà ritrovare solo dopo aver sposato Canfeza. Intanto, nel rifugio, Canfeza racconta a Mahir di come suo padre si sia macchiato le mani di sangue tanti anni prima. Capendo che la ragazza sta parlando dell’omicidio di Mehmet, Mahir si infuria e la caccia, per poi pentirsene subito dopo. Mentre Canfeza dorme, Mahir le mette l’anello che aveva conservato, ma decide comunque di avvertire Kürşat e di fargli ritrovare sua figlia. Canfeza viene riportata a casa.

Ferman è impaziente di riportare a casa Mahir, affinché’ possa sposare Sila e salvarla dal disonore. Asaf tergiversa, ma alla fine acconsente alla proposta del figlio: andare di persona a Denizli e affrontare di petto Mahir. Canfeza confida a Sare di essere preoccupata per Mahir, che prima le ha messo l’anello che aveva conservato al dito e poi è sparito dalla stazione di servizio in cui si sono fermati mentre erano in fuga. Gli invia un messaggio dove gli chiede di salvarla, mandando all’aria il matrimonio. Più avanti, Mahir mostrerà il messaggio a Rasit, che nel frattempo è stato invitato alle nozze in qualità di testimone. Il comandante gli vieterà di presentarsi alla cerimonia e lo pregherà di non commettere sciocchezze che potrebbero rovinare i loro piani. Orhan scopre chi ha rapito Canfeza la sera prima. Due loschi individui portano Canfeza nel rifugio in mezzo al bosco. Dapprima impaurita, in lei si fa strada la speranza che stia per incontrare Mahir.

Streaming e tv

Dove vedere Racconto di una notte in tv e streaming? Appuntamento in prima serata su Canale 5 ogni domenica alle 21.30 dopo La ruota della fortuna a partire dal 12 aprile 2026. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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