Chi è Parveen Dusanji, la moglie di Kabir Bedi, mogli, vita privata, figli, età, anni, Sandokan

Kabir Bedi è un attore molto noto e amato, conosciuto da tutti per la sua interpretazione nello sceneggiato Rai anni Settanta Sandokan. Ma chi è la moglie di Kabir Bedi? L’attore ha avuto molte donne, e attualmente ha una moglie di 30 anni più giovane di lui, Parveen Dusanji. Nata nel Regno Unito nel 1976, Parveen si è sempre prodigata nell’aiutare il prossimo, motivo per cui ha scelto di studiare Economia Politica. Ha poi lavorato con associazioni che si occupano di problematiche socio-economiche ed è entrata a far parte del consiglio di amministrazione della Medway Huma Rights and Equality Council. Attualmente la moglie di Kabir Bedi fa la produttrice.

Si sono sposati nel 2016, anche se la famiglia di lei non era molto d’accordo vista la differenza d’età di 30 anni. L’attore ha alle spalle ben quattro matrimoni. Il primo risale al 1968 con Protima Bedi, dalla quale ha avuto due figli. Uno dei due purtroppo si è tolto la vita nel 1997, a 25 anni, perché schizofrenico: “Non c’è dolore più grande per un genitore che perdere un figlio. Il momento più bello che ricordo è quando si è laureato… dopo qualche mese è cambiato. Prima abbiamo pensato alla depressione, poi ci siamo resi conto che era schizofrenia. Durante quegli episodi non era mio figlio, era un’altra persona”, ha raccontato l’attore.

Nel 1979, dopo il primo divorzio, Kabir Bedi ha sposato Susan Humphreys, dalla quale ha avuto un altro figlio, Adam, che ha seguito le orme paterne facendo l’attore. Anche questa relazione si conclude con un divorzio, dopo il quale Bedi incontra l’attrice indiana Parveen Babi, e dopo questa storia d’amore, ha poi sposato Nikki Vijaykar, dalla quale ha anche divorziato. Poi il grande amore con la sua attuale moglie Parveen Dusanj, con la quale ha una relazione dal 2006. “Ho avuto donne molto diverse nella mia vita e tutte sono state straordinarie”, ha ammesso Kabir Bedi.