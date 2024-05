Amici 2024, il serale: finalisti, chi prenderà parte alla finale

AMICI 2024 SERALE FINALISTI – Chi prenderà parte alla finale di Amici 2024, il serale, il talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5? A prendere parte all’ultimo atto del programma saranno Holden, Petit, Marisol e Dustin e… NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO….

Allievi

Quali sono gli allievi ammessi al Serale di Amici 2024? Si tratta di 15 allievi. Ecco tutti i cantanti ammessi al serale:

Kumo (Tiziano Coiro, ballo)

(Tiziano Coiro, ballo) Lucia Ferrari (ballo)

(ballo) Mida (Christian Prestato, canto)

(Christian Prestato, canto) Nicholas Borgogni (ballo hip-hop)

(ballo hip-hop) Sarah Toscano (canto)

(canto) Sofia Cagnetti (ballo)

(ballo) Dustin Taylor (ballo)

(ballo) Holden (Joseph Carta, canto)

(Joseph Carta, canto) Marisol Castellanos (ballo)

(ballo) Petit (Salvatore Moccia, canto)

(Salvatore Moccia, canto) Ayle (Elia Faggella, canto)

(Elia Faggella, canto) Gaia De Martino (ballo)

(ballo) Giovanni Tesse (balli latini)

(balli latini) Lil Jolie (Angela Ciancio, canto)

(Angela Ciancio, canto) Martina Giovannini (canto)

Streaming e tv

Abbiamo visto i finalisti di Amici 2024, il serale, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? Lo show, come detto, va in onda solitamente il sabato sera alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.