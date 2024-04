Domenica In: anticipazioni, ospiti e scaletta della puntata di oggi, 28 aprile 2024

Torna oggi, 28 aprile 2024, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 28 aprile 2024 su Rai 1.

Ospiti e scaletta della puntata di oggi, 28 aprile

Oggi, 28 aprile 2024, torna Domenica In con una nuova imperdibile puntata. Si parte con l’attore Kabir Bedi interprete della famosissima serie di Sergio Sollima Sandokan andata in onda sempre su Rai1 nel 1976. Ad intervistare Kabir Bedi, insieme alla conduttrice del programma Mara Venier, ci saranno quattro donne: Candida Morvillo, Barbara Alberti, Katia Ricciarelli e Rossella Erra. A seguire poi un numero musicale su “Bollywood” la celebre mecca del cinema made in India.

Spazio poi ad una lunga intervista faccia a faccia con protagonista Lory Del Santo. Ospite di zia Mara sarà poi Roberto Bolle che nel corso dell’intervista che gli farà zia Mara parlerà anche del suo programma “Viva la danza” in onda su Rai 1 lunedì 29 aprile in prima serata. Eccoci poi alla musica con Leo Gassman ed il suo ultimo singolo dal titolo “Take that”.

Cinema di prima categoria poi a Domenica in con ospiti Adriano Giannini e Riccardo Scamarcio che parleranno del loro film “Sei fratelli”, opera diretta da Simone Godano, nelle sale cinematografiche dal primo maggio. Chiude Andrea Sannino con la sua nuova canzone ‘Muri’ pe’ tte‘.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 oggi, 28 aprile 2024. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.