Eurovision 2024 streaming e diretta tv: dove vedere la prima semifinale

Stasera, martedì 7 maggio 2024, alle ore 21 su Rai 2 va in onda la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest, l’evento non sportivo più visto al mondo, che per la 68esima edizione si sposta nella Malmo Arena, in Svezia. L’evento è organizzato dai membri dell’Unione europea di radiodiffusione, il consorzio che unisce operatori pubblici e privati del settore della teleradiodiffusione in Europa e Asia, fondato nel 1950 e oggi composto da 54 Paesi a cui se ne aggiungono altri 21 in qualità di Paesi associati come Australia, Brasile, Corea del Sud, Stati Uniti e Giappone. All’Eurovision possono partecipare tutti i paesi le cui tv pubbliche sono associate all’European Broadcasting Union (EBU). Oggi sono 37 i Paesi che partecipano regolarmente alla manifestazione canora, ma solo sei di loro accedono di diritto alla finale. Dove vedere l’Eurovision Song Contest 2024 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni.

In tv

L’evento, come detto, andrà in onda su Rai 2 (le semifinali) e su Rai 1 (la finale) martedì 7 maggio, giovedì 9 maggio e sabato 11 maggio. La messa in onda sarà dalle ore 21 per le semifinali; dalle ore 20,35 per la finale. Al commento Mara Maionchi e Gabriele Corsi.

Eurovision 2024 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire il tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi trasmessi dalla Rai tramite la connessione internet su pc, tablet e smartphone. La diretta in lingua originale è disponibile sul canale YouTube di Eurovision.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming l’Eurovision Song Contest 2024, ma quante puntate sono previste? In tutto, come detto, andranno in onda tre puntate: due semifinali e la finalissima. La prima martedì 7 maggio 2024; la finale sabato 11 maggio 2024. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: martedì 7 maggio 2024, Rai 2

Seconda puntata: giovedì 9 maggio 2024, Rai 2

Terza puntata (finale): sabato 11 maggio 2024, Rai 1

Ma quanto dura (durata) ogni puntata dell’Eurovision 2024? La messa in onda su Rai 2 delle due semifinali è prevista dalle ore 21 alle ore 23,25. La finalissima invece andrà in onda su Rai 1 dalle ore 20,35 alle ore 00,45. La durata complessiva (pause pubblicitarie incluse) sarà quindi di circa 2 ore e 30 minuti per le semifinali; circa 4 ore per la finale.