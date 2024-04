Evviva! streaming e diretta tv: dove vedere lo show di Gianni Morandi

Stasera, venerdì 26 aprile 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Evviva!, il nuovo programma di Gianni Morandi che, in occasione dei 70 anni della Rai, torna in prima serata per farci fare un viaggio attraverso generi, personaggi e temi che hanno fatto la storia della televisione italiana. Un viaggio anche geografico, lungo le regioni italiane perché la Rai non è solo di chi l’ha fatta ma anche di chi l’ha seguita e amata. Dove vedere Evviva! in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,30 su Rai 1.

Evviva! streaming live

Non solo tv. Sarà – ovviamente – possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Evviva!, ma quante puntate sono previste su Rai 1? In tutto dovrebbero andare in onda due puntate: la prima venerdì 26 aprile 2024; la seconda e ultima venerdì 3 maggio 2024. La prima puntata è dedicata a Roma e al sabato sera degli italiani, che in termini televisivi significa una sola cosa: il Varietà. Nella seconda “ci dedicheremo alle coppie famose della tv: Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, Bice Valori e Paolo Panelli, Cochi e Renato, solo per citarne alcuni”, ha anticipato Gianni Morandi. Di seguito la programmazione completa: