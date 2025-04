Fedez attacca nuovamente Myrta Merlino: il rapper, infatti, si è scagliato contro la giornalista e conduttrice di Pomeriggio 5 nell’ultima puntata del suo podcast dedicata a Pier Paolo Pasolini. Il cantante ha elogiato l’ospite in studio, il reporter Stefano Maccioni, per poi scagliarsi contro la presentatrice. “Mattarella ha dato ha dato una caz*o di medaglia per meriti giornalistici a Myrta Merlino. Ok? Che l’apice della carriera di Myrta Merlino è essere venuta a riprendere il mio cane che ca*ava, mentre io divorziavo. E non li dà a giornalisti come lui (Stefano Maccioni ndr). Chiudo così” ha dichiarato Fedez.

Non è la prima volta che il rapper si scaglia contro Myrta Merlino. Nei giorni in cui si è materializzato il divorzio da Chiara Ferragni, infatti, Fedez aveva ironizzato sul fatto che “fuori dalla casa di Matteo Messina Denaro c’era meno gente” rispetto alla sua. Poi aveva attaccato la giornalista: “Ormai Paloma è diventata una star perché Pomeriggio 5 da diversi giorni mette un giornalista piantonato davanti casa nostra nella speranza di vedere non so che cosa. Myrta Merlino, devo dirti che se il tuo interesse giornalistico è nei confronti della solidità degli escrementi di Paloma: oggi ha fatto la cacca semidura”. La conduttrice aveva replicato in diretta tv: “Fedez, con tutto il rispetto, quando fai notizia per tutta la vita, i mass media ci sono nella buona e nella cattiva sorte, sia quando ti servono per le cose che ti vanno bene che il contrario”.