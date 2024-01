Chiara Ferragni, Fedez litiga con Myrta Merlino su assedio mediatico: botta e risposta tra i due

Dopo aver preso di mira i giornalisti appostati sotto casa sua e di Chiara Ferragni commentando con ironia che «fuori dalla casa di Matteo Messina Denaro c’era meno gente», Fedez si scaglia contro la giornalista di Pomeriggio 5, Myrta Merlino. «Ormai Paloma è diventata una star perché Pomeriggio 5 da diversi giorni mette un giornalista piantonato davanti casa nostra nella speranza di vedere non so che cosa. Myrta Merlino, devo dirti che se il tuo interesse giornalistico è nei confronti della solidità degli escrementi di Paloma: oggi ha fatto la cacca semidura», dice il rapper in un video dalle sue stories. «Ma se mandi il tuo inviato domani ti faccio sapere, perché domani potrebbe farla molla. Si prevede uno scoop», incalza con ironia. Non ci sta, però, la giornalista di Mediaset a restare in silenzio.

«Fedez, con tutto il rispetto, quando fai notizia per tutta la vita, i mass media ci sono nella buona e nella cattiva sorte, sia quando ti servono per le cose che ti vanno bene che il contrario», replica Merlino in diretta televisiva. Ma lo scontro tra i due non finisce qui. Fedez torna, infatti, a replicare nuovamente dal suo canale Instagram. «Per me sei liberissima di venire sotto casa mia come io sono liberissimo di ridere delle priorità dell’informazione italiana in questo momento. Ma ci tengo a farti una domanda: sei stata per caso sotto casa dell’ex deputato Pozzolo?», chiede l’influencer. «Poi, – conclude – a me questa retorica del “siete diventati famosi attraverso i mass media” non piace, perché noi lo siamo diventati con il nostro ditino e il nostro telefonino. E io credo che parte del fastidio che vi diamo è proprio questo».