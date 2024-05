Grave incidente stradale per Gaetano Di Vaio: l’attore e produttore di “Gomorra” è in pericolo di vita

Grave incidente stradale per Gaetano Di Vaio: è in pericolo di vita

Grave incidente nella notte per Gaetano Di Vaio, noto attore e produttore napoletano, le cui condizioni risultano essere molto gravi. Il 56enne avrebbe perso il controllo del suo scooter, finendo per cadere sull’asfalto. Il sinistro è avvenuto nella notte tra il 15 e il 16 maggio in via Santa Maria a Cubito, a Qualiano, nella provincia di Napoli.

I carabinieri sono intervenuti sul luogo dell’incidente. Di Vaio è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano di Giugliano, dove attualmente è ricoverato con prognosi riservata.

Nato nel quartiere Piscinola, nella periferia nord di Napoli, nel 1968, Di Vaio ha avuto un passato travagliato, venendo arrestato in giovane età per possesso di stupefacenti. Nonostante ciò, non è mai stato affiliato a clan criminali, ma ha trascorso diversi anni nel carcere di Poggioreale, un’esperienza che ha segnato profondamente la sua vita. Una volta uscito di prigione nel 1998, ha intrapreso la strada dell’operatore culturale.

La svolta nella sua vita artistica è arrivata nel 2001, quando ha fatto parte della compagnia teatrale “I ragazzi del Bronx napoletano”, fondata da Peppe Lanzetta. Da allora, ha fondato l’associazione e casa di produzione cinematografica “Figli del Bronx”, ora nota come “Bronx Film”.

Le opere di Di Vaio sono spesso caratterizzate da una sensibilità particolare verso i temi del degrado e del riscatto delle periferie urbane. Ha recitato per registi del calibro di Abel Ferrara e Stefano Sollima, oltre a dedicarsi al teatro e alla scrittura di libri. A partire dal 2011, con la società “Figli del Bronx”, ha co-prodotto film di successo come “Per amor vostro” di Gaudino e “Là-bas” di Lombardi, partecipando a festival internazionali. Ha inoltre recitato nel ruolo di Baroncino nella serie televisiva “Gomorra”, ispirata al libro di Roberto Saviano.

Nel 2013, ha pubblicato il libro autobiografico “Non mi avrete mai”, scritto in collaborazione con il regista e sceneggiatore Guido Lombardi, edito da Einaudi.