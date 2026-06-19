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L’erede: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi

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di Anton Filippo Ferrari
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L’erede: anticipazioni (trama e cast) e streaming della puntata, 19 giugno

Questa sera, venerdì 19 giugno 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda in prima serata L’erede, la serie tv turca drammatica/sentimentale diretta da Deniz Celebi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

La gendarmeria chiede che Melek esca di casa per verificare che non sia trattenuta contro la sua volontà. La ragazza si presenta indossando abiti tradizionali e invita i suoi genitori ad andarsene, rassicurandoli: lì si sente a casa. Subito dopo, però, schiacciata dall’umiliazione della messa in scena, corre a rifugiarsi nella sua stanza, dove trova Yildiz furiosa. La ragazza, infatti, teme di perdere l’occasione per il suo riscatto sociale.

Di sera, Yildiz va in camera di Serhat per fasciargli la mano ferita. Quando esce, la ragazza incontra Kevser e ne approfitta per lasciarle intendere di essere stata in intimità con suo marito. Grazie a questa mossa, l’indomani, Melek crederà davvero che i due siano stati insieme, va su tutte le furie e lascia la villa. Akif organizza un attentato a Serhat. Lo invita ad andare insieme al magazzino incendiato per valutare l’entità dei danni, ma lungo il tragitto incontrano un camion ribaltato con tutta la merce riversa sulla strada. Gli uomini di Akif si fermano a dare una mano al malcapitato camionista, ma da dietro il mezzo spunta Ilyas che spara a Serhat. Akif fa un balzo davanti al fratello e viene colpito a morte. Yusuf uccide Ilyas e cerca di far credere a Serhat che il mandante del tentato omicidio è Asir, poichè Ilyas era uno dei suoi uomini più fidati. Sevde parla con Sultan. Le riferisce di sapere che fu lei a rapire sua figlia appena nata.

Mentre Akif lotta per la vita e la morte Serhat, addolorato per le condizioni del fratello, si mostra sempre più vicino a Melek, provocando l’ira e la gelosia di Yildiz. Serhat è determinato a scovare i colpevoli di tale gesto, dubitando persino di persone vicine alla loro famiglia.

L’erede: il cast

Abbiamo visto la trama de L’erede, ma qual è il cast completo della serie tv? Tra gli attori principali: Ilhan Sen, Aybuke Pusat, Biran Damla Yilmaz, Birgul Ulusoy, Vural Tantekin, Veda Yurtsever Ipek, Onur Bilge, Sezin Bozaci e Mazlum Cimen.

Streaming e tv

Dove vedere L’erede in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – venerdì 19 giugno 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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