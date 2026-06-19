Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:53
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Indiana Jones e il tempio maledetto: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Indiana Jones e il tempio maledetto: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, venerdì 19 giugno 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Indiana Jones e il tempio maledetto, film del 1984 diretto da Steven Spielberg. È il secondo capitolo del franchise di Indiana Jones, un prequel del film I predatori dell’arca perduta, con Harrison Ford che riprende il ruolo del protagonista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Shangai, 1935: Indiana Jones si reca in un night club appartenente al boss cinese Lao Che. Deve recuperare un prezioso diamante, in cambio delle ceneri dell’imperatore Nurhachi, che il gangster desidera. Durante lo scambio Jones viene tradito da Lao, che dà inizio a una sparatoria. Indiana riesce a fuggire, portando con sé la cantante del locale Willie Scott e Shorty, un ragazzino intraprendente che aiuta tutti e tre a lasciare la Cina a bordo di un aereo. Durante il volo, il velivolo inizia a perdere quota, costringendo i tre a un atterraggio di emergenza. Sani e salvi, i tre si ritrovano su una montagna tibetana, vicino un villaggio che sembra essere stato colpito da una maledizione: gli abitanti affermano che un potere oscuro ha rubato la loro pietra preziosa e i loro bambini. Accettando di aiutare gli abitanti del villaggio, Jones e i suoi compagni si recano al palazzo di Pankot, che sembra essere la fonte del male…

Indiana Jones e il tempio maledetto: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Indiana Jones e il tempio maledetto, ma qual è il cast del film? Protagonisti sono Harrison Ford, Kate Capshaw, Ke Huy Quan, Amrish Puri, Roshan Seth, Philip Stone, Roy Chiao, David Yip, Ric Young, Chua Kah Joo, Rex Ngui, Philip Tan, Dan Aykroyd, Akio Mitamura, Michael Yama, Stany De Silva, Pat Roach, Steven Spielberg, George Lucas. La regia è di Steven Spielberg. Di seguito gli attori e i relativi personaggi interpretati.

  • Harrison Ford: Indiana Jones
  • Kate Capshaw: Willie Scott
  • Ke Huy Quan: Short Round
  • Amrish Puri: Mola Ram
  • Roshan Seth: Chattar Lal
  • Philip Stone: Philip Blumburtt
  • Roy Chiao: Lao Che

Streaming e tv

Dove vedere Indiana Jones e il tempio maledetto in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 19 giugno 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / L’erede: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi
TV / Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 19 giugno 2026
TV / Sissi – La giovane imperatrice: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ti potrebbe interessare
TV / L’erede: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi
TV / Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 19 giugno 2026
TV / Sissi – La giovane imperatrice: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Ascolti tv giovedì 18 giugno: Mondiali 2026, Montmartre, Piazzapulita
TV / Sarabanda Celebrity: anticipazioni, giochi e ospiti dello show musicale con Enrico Papi
TV / Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 18 giugno 2026
TV / Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 18 giugno 2026
TV / Montmartre: le anticipazioni (trama e cast) sulla puntata di oggi, 18 giugno
TV / Ascolti tv mercoledì 17 giugno: Mondiali 2026, Book club – Il capitolo successivo, Chi l’ha visto?
TV / Book Club – Il capitolo successivo: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ricerca